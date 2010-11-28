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۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

عدم تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلی ترافیک تهران است

عدم تعادل عرضه و تقاضا عامل اصلی ترافیک تهران است

یک کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک گفت: عامل اصلی ترافیک در کلان‌شهر تهران عدم تعادل عرضه و تقاضاست.

به گزارش خبرگزاری مهر،‌ محمد حسن شهیدی در حاشیه «دهمین کنفرانس بین‌المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک» افزود: علاوه بر خیابان‌ها، کوچه‌های شهر هم از خودروها انباشته شده و تا زمانی که این وضعیت ادامه داشته باشد، مشکل ترافیک تهران حل نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه امروزه نه تنها خیابان‌ها بلکه کوچه‌های شهر هم پر از خودروهایی شده که نظم و انضباط عمومی را بر هم می‌زنند، اظهار کرد: یکی از راهکارهای کنترل ترافیک خالی کردن کوچه‌ها از خودروهای شخصی است.

شهیدی با تاکید بر این که تنها راهی که برای کاهش ترافیک داریم استفاده از حمل و نقل عمومی است، تصریح کرد: گام بعدی برقراری نظم و انضباط است که می‌تواند ترافیک را روان کند.

این کارشناس ارشد حمل و نقل و ترافیک در پایان خاطرنشان کرد: اعمال قانون و اجرای قوانین و مقررات تا حدود زیادی از تراکم ترافیک در معابر جلوگیری می‌کند.

کد مطلب 1199761

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