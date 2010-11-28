مصرف فرآوردههای نفتی در گیلان 8 درصد کاهش یافت

حسین کرد در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت یک میلیارد و 127 میلیون و 81 هزار لیتر انواع فرآورده های نفتی در استان گیلان به مصرف رسیده است که این میزان نسبت به مدت مشابه سال گذشته هشت درصد کاهش را نشان می دهد.

وی خاطر نشان کرد: طی هفت ماهه نخست سال میزان مصرف بنزین معمولی و سوپر 524 میلیون و 997 هزار لیتر، نفت سفید 156 میلیون 934 هزار لیتر و نفت گاز330 میلیون و 835 هزار لیتر بوده است که به ترتیب چهاردرصد کاهش، 14 کاهش درصد و یک درصد افزایش را نسبت به زمان مشابه سال گذشته نشان می دهد.

مدیر شرکت توزیع فرآوردههای نفتی گیلان همچنین از راه اندازی رسمی سامانه مدیریت فرآورده های نفتی در استان خبر داد و افزود: با ایجاد این سامانه بخش اعظمی از امور دستی مکانیزه شده است.

وی کاهش 216 هزار سفر برای دریافت و پیگیری حواله سوختی به منطقه و نواحی از جانب مصرف کننده را از عمده مزایای این طرح دانست و گفت: مهمترین دستاورد این طرح کاهش مراجعات و ترافیک شهری است.

کرد در ادامه کاهش حجم مراجعات متقاضیان به بانکها برای پرداخت بهای سوخت، نظارت و تائید سازمانهای متولی در خصوص میزان سوخت متقاضیان عمده، کاهش قاچاق، صرفه جویی در وقت و مصرف سوخت، دریافت گزارشات متعدد از سامانه برای اتخاذ تصمیمات مدیریتی، دریافت نقطه نظرات، پیشنهادات و مشکلات کاربران از طریق سامانه را از مهمترین مزایای این سامانه برشمرد.