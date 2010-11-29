ثبت احوال مکلف به صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره شد

محمد ناظمی اردکانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: براساس بند (د) ماده (49) لایحه پنجم توسعه ،سازمان ثبت احوال مکلف است با همکاری دستگاههای ذی ربط همراه با تکمیل واصلاح پایگاه اطلاعات هویتی به صورتی که شامل تمام وقایع حیاتی نظیر تولد، ازدواج ، طلاق، فوت و تغییرات مشخصات هویتی و صدور گواهی (امضاء الکترونیک ) و سایر کاربردها باشد اقدام کند.

وی ادامه داد: سازمان ثبت احوال تا پایان برنامه باید نسبت به تأمین و صدور کارت هوشمند ملی چند منظوره برای آحاد مردم اقدام کند و تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول مکلفند در ارائه خدمات خود به مردم از این کارت استفاده کنند.

رئیس سازمان ثبت احوال کشور با بیان اینکه آیین نامه اجرائی این بند شامل زمانبندی، مصادیق، موارد شمول، دسترسی، میزان و نحوه استفاده از آن توسط وزارتخانه های ارتباطات و فناوری اطلاعات و کشور با هماهنگی معاونت فناوری ریاست جمهوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران می رسد گفت: این قانون بعد از اظهار نظر و تصویب شورای نگهبان توسط رئیس جمهور جهت اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ می شود.