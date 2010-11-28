بابائیان در این‌باره به خبرنگار مهر گفت: فیلم سینمایی"پنگول" به تازگی در مرحله پیش تولید قرار گرفته است. پیش تولید بخش‌های اولیه فیلم در حال انجام است و تا 15روز آینده بازیگران و دیگرعوامل پشت دوربین فیلم مشخص می‌شوند.

وی ادامه داد: لاله صبوری نویسندگی این فیلم سینمایی را برعهده دارد. هنوز کارگردان فیلم قطعی نشده است. مسعود کرامتی نیز یکی از گزینه‌های مورد نظر برای کارگردانی "پنگول" است.

"پنگول" یک گربه عروسکی با صداپیشگی هومن حاجی عبداللهی است که هر روز در قالب برنامه رنگین کمان در شبکه تهران برای کودکان برنامه اجرا می‌کند.

داریوش بابائیان تهیه کنندگی فیلم‌های سینمایی "راز دشت تاران"، " اینجا تاریک نیست"، "شیفته"، "رنگ شب"،... و مجموعه تلویزیونی"پرانتز باز" را برعهده داشته است.