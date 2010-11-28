به گزارش خبرگزاری مهر، کمیته مسابقات کنفدراسیون فوتبال آسیا در نشست اخیر خود تصمیم گرفت سه تیم اول مسابقات جام ملت‌های 2011 قطر بطور مستقیم به رقابت‌های جام ملت‌های آسیا در سال 2015 صعود کنند.

بر این اساس تیم‌های قهرمان، نایب قهرمان و تیم سوم جام ملت‌های آسیا 2011 قطر به طور اتوماتیک و بدون انجام دیدارهای مقدماتی به دور بعدی جام ملت‌های آسیا که در سال 2015 برگزار می شود ، صعود خواهند کرد. این تصمیم در تاریخ 24 نوامبر 2010 (3 آذر 1389) به تصویب کمیته اجرایی AFC رسید.

پانزدهمین دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های آسیا از 17 دی به میزبانی دوحه قطر برگزار خواهد شد. تیم ملی فوتبال کشورمان در مرحله مقدماتی این مسابقات با تیم‌‎های عراق، کره شمالی و امارات همگروه است.