غلامعلی حداد عادل در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اظهارات برخی چهره های اصولگرا مبنی بر لزوم غربالگری اصولگرایان و خالص شدن این جریان گفت: معتقدم که اصولگرایی درجاتی دارد.

وی گفت: نمی دانم پیشنهاد غربالگری را چه کسی داده اما غربالگری به معنای این نیست که یک عده ای که اصولگرا هستند از این جریان حذف شوند.

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس خاطر نشان کرد: اگر کسی اصولگرا نباشد حتما باید در این غربال تکلیفش روشن شود، در بین اصولگراها برای تصدی مسئولیت های مختلف طبعا او که اصولگراتر است انتخاب می شود.

حداد عادل در پاسخ به این سئوال که آیا شما به وجود افراد اصولگرا و اصولگراتر در این جریان معتقد هستید گفت: بله مسلم است این مانند همان مومن و مومن تر است که عده ای مومن و عده دیگر مومن ترند.

رئیس مجلس هفتم، درپاسخ به این سئوال که نظر شما درباره طرد اصولگرایان به دلیل اختلاف سلیقه در موضوعات چیست، گفت: معتقدم اگر کسی حداقل های لازم را برای اصولگرایی داشته باشد نباید از دایره اصولگرایی طرد شود و نخواهد شد.

وی درباره پیگیری ماموریت خود به همراه دو چهره اصولگرای دیگر برای وحدت اصولگرایان که در جلسه چهره های اصولگرا با رئیس جمهور به این گروه 3 نفره محول شد گفت: جلسه ای با رئیس جمهور در این خصوص آغاز مسیر بود که پیگیری خواهد شد وهنوز جلسه دومی در این خصوص تشکیل نشده است.