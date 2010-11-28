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۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۵۷

نمایشگاه عکس "شکوه پرواز عشق" در کرمانشاه دایر شد

نمایشگاه عکس "شکوه پرواز عشق" در کرمانشاه دایر شد

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: نمایشگاه عکس پرتره آیت الله سید مرتضی نجومی(ره) از امروز یکشنبه با عنوان "شکوه پرواز عشق" در فرهنگسرای کانون پرورشی کرمانشاه دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این نمایشگاه  25 عکس سیاه و سفید پرتره آیت الله نجومی در سایز 50 در 70 از آثار اکبر پرویزی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا یازدهم آذر ماه دایر است و علاقمندان از ساعت 9 تا 12 صبح و 15 تا 18 عصر با مراجعه به فرهنگسرای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان (سه راه 22 بهمن) می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

این نمایشگاه با همکاری انجمن عکاسان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه برگزار شده است.

آیت الله سید مرتضی نجومی(ره) مفسر قرآن و مجتهد بزرگ کرمانشاه و از چهره های ماندگار جهان اسلام در زمینه خطاطی  25آبان ماه سال گذشته در سن 81سالگی دارفانی را وداع گفت.

کد مطلب 1199864

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