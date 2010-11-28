نمایشگاه عکس "شکوه پرواز عشق" در کرمانشاه دایر شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، در این نمایشگاه 25 عکس سیاه و سفید پرتره آیت الله نجومی در سایز 50 در 70 از آثار اکبر پرویزی به نمایش گذاشته شده است.

این نمایشگاه تا یازدهم آذر ماه دایر است و علاقمندان از ساعت 9 تا 12 صبح و 15 تا 18 عصر با مراجعه به فرهنگسرای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان (سه راه 22 بهمن) می توانند از این نمایشگاه دیدن کنند.

این نمایشگاه با همکاری انجمن عکاسان کرمانشاه و اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کرمانشاه برگزار شده است.

آیت الله سید مرتضی نجومی(ره) مفسر قرآن و مجتهد بزرگ کرمانشاه و از چهره های ماندگار جهان اسلام در زمینه خطاطی 25آبان ماه سال گذشته در سن 81سالگی دارفانی را وداع گفت.