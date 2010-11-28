به گزارش خبرنگارمهر، تدوین مجموعه تلویزیونی "شهردار" به کارگردانی مسعود عسگری و تهیه‌کننده سید داود تقوی‌نژاد تا چند روز آینده به پایان می‌رسد. قرار است به زودی مراحل ساخت موسیقی مجموعه توسط فرید سعادتمند و صداگذاری توسط وحید بی‌طرفان آغاز شود.

این مجموعه تلویزیونی در 13 قسمت 45 دقیقه‌ای به سفارش صدا و سیمای مرکز یزد تولید شده و از بازیگران محلی در تولید این مجموعه استفاده شده است. داستان مجموعه تلویزیونی "شهردار" درباره انتخاب شهردار است. برخی قصد دارند شهرداری انتخاب شود که به بافت سنتی توجه کند و برخی اعتقاد دارند باید بافت شهر مدرن شود.

عوامل این سریال عبارتند از مدیر تصویربرداری: هاشم عطار، تصویربردار: رضا عطار، صدابردار: حمیدرضا فتوحی، گریم: کیخسرو بامسی، طراح صحنه و لباس: محمدعلی شکاری، دستیار اول و برنامه‌ریز: آرش حسن‌پور، محصول سیمای مرکز یزد.