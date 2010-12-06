آمادگی پژوهشگاه مواد و انرژی برای کمک به ارتقای سطح استاندارد

علی اصغر توفیق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: پتانسیلهای فراوانی در پژوهشگاه مواد و انرژی وجود دارد و باید از همه آنها به بهترین نحو استفاده شود.

وی ادامه داد: با توجه به پتانسیلهای بالقوه و امکانات بالفعل موجود در پژوهشگاه، ما این توانایی را داریم که کالاهای وارد شده به کشور در بخش مرتبط با مواد را برای استاندارد سازی مورد بررسی قرار دهیم.

این مسئول بیان کرد: این امر به ارتقای امر استاندارد در کشور در خصوص بخش مرتبط با مواد کمک می کند که این مسئله نتایج درخشانی به همراه خواهد داشت.

همکاری خوبی با مراکز تحقیقاتی برقرار کنیم

وی اضافه کرد: با توجه به ظرفیتها و نیروهای متخصص علمی پژوهشگاه مواد و انرژی این انتظار می­رود که از طریق فعالیتهای پژوهشی و آموزشی، همکاری خوبی با مراکز تحقیقاتی برقرار کنیم.

توفیق افزود: در یکی از بازدیدهایی که به تازگی از پژوهشگاه صورت گرفته نیز بر اهمیت امر یادشده تاکید شده است.

این مسئول گفت: تدوین برنامه پنج ساله پژوهشگاه برمبنای عملگرایی کردن قابلیتها یک امر بسیار مهم محسوب می شود و باید همه تلاش خود را در جهت تحقق این برنامه به کار گیریم.

همکاری لازم را با پژوهشگاه استاندارد داشته باشیم

وی خاطرنشان کرد: در این بازدید تاکید شده که پژوهشگاه مواد و انرژی، متناسب با پتانسیلهای بالقوه خود همکاری لازم را با پژوهشگاه استاندارد داشته باشند.

وی، هدف از بازدیدهای صورت گرفته از پژوهشگاه را تعاملات بیشتر و ارتباطات بهتر پژوهشگاه با دیگر سازمانها در جهت توسعه هرچه بیشتر پروژه­های تحقیقاتی عنوان کرد.

گسترده­تر شدن ارتباطات پژوهشگاه با صنعت دنبال می شود

همچنین رئیس پژوهشگاه مواد و انرژی از گسترده­تر شدن ارتباطات پژوهشگاه با صنعت و عملی کردن پروژه­های انجام شده در پژوهشگاه از مرحله پژوهش به تولید محصول خبر داد.

وی افزود: پروژه­هایی در ارتباط با صنایع مختلف از جمله صنعت سرامیک، انرژی­های تجدیدپذیر، نیمه­هادیها صورت گرفته و کارهای تحقیقاتی بسیار ارزنده­ای انجام شده است. ا

توفیق به ارتقای رتبه پژوهشگاه مواد و انرژی از مکان نهم به چهارم در شبکه نانوفناوری کشورهای اسلامی در ایران اشاره کرد و خواستار تلاش هرچه بیشتر سازمان­ا در پیشبرد اهداف و توسعه شبکه یادشده شد.