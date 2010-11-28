تیم هندبال کرمان در حال انحلال/ بازیکنی نمانده که دنبال اسپانسر باشیم

محسن اخگر در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان با اشاره به اینکه برخی افراد طی چند سال اخیر تلاش زیادی کردند که تیم هندبال شهرداری را از دور خارج کنند گفت: تیم هندبال شهرداری طی دو سال اخیر حدود 14بازیکن خود را از دست داده و عجیب این است که همه این بازیکنان سر از یک تیم در آورده اند.

وی افزود: دیگر دنبال این تیم و مشکلات و مسائل آن نیستم و حتی با وجود یکی دو پیشنهاد از خارج استان علاقه ای به ادامه کار ندارم چرا که سختی های زیادی با تیم هندبال تحمل کردم.

اخگر تصریح کرد: همه این تیم هندبال را رها کرده اند و شاید منتظر انحلال قطعی تیم هستند که با خیال راحت نفسی آسوده بکشند در این مدت تیم داری هیچ یک از مسئولین هئیت یا دیگر مسئولین ورزشی استان تماسی با من نگرفتند که تیم در چه حالی است یا چه برسر بدهیهای تیم آمده است.

این مربی خاطر نشان کرد: از تیم هئیت هندبال 15میلیون تومان حق الزحمه مربیگری را طلبکارم و از تیم فصل قبل شهرداری زرند نیز که در کل برای تیم 300میلیون تومان توسط مسئولین مدنظر قرار گرفت و حق الزحمه مربیگری بنده نیز 30میلیون تومان بود که حتی یک ریال آن پرداخت نشده در کنار آنها حتی یک کفش یا لباس گرم یا کیف به بازیکنان شهرداری داده نشد و کل هزینه سفرهای خارج استان و غذای بازیکنان را نیز شخصا با کمک سرپرست تیم تقبل کردم که اکنون برای بازگشت این پول نگرانیم.

وی افزود: هر کاری برای تیم هندبال کرمان در طول دوران خدمتم کردم با عشق بود و الا چه کسی بعد از چند کار همراه با سختی در استان خود به دنبال مربیگری در خارج از استان است، با توجه به شرایط زندگی جز در کرمان جای دیگر امکان ادامه کار ندارم ولی در کرمان هم رمقی برای ادامه کار برایمان نیست.

وی ادامه داد: با وجود همه سختی ها و ناملایمات هیچ یک از مسئولین هندبال نه که یاری نکردند بلکه در سکوت کامل آنان شاهد انحلال تدریجی تیم هستیم.

اخگر گفت: دلیل اینکه به دنبال تیم داری نیستم این است که دیگر بازیکن خوبی در تیم باقی نمانده است و در صورتیکه بازیکنان شهرداری تسویه حساب نشوند نمی توانند در تیم ادامه کار دهند که در آن صورت مجبور می شویم از بازیکنان جوان و کم تجربه در تیم استفاده کنیم که این در لیگ برتر و با توجه به سطح کار تیمها برای تیم پرسابقه ای چون هندبال شهرداری کاملا خطرناک و اشتباه است.

سرمربی تیم هندبال کرمان یادآورشد: متاسفانه هیچ یک از مسئولین متوجه نحوه کار و پشرفت تیم طی چند سال نشدند و حتی پیگیر نشدند ببینند در این تیم چه مسائلی وجود دارد.

وی تصریح کرد: تیم هندبال کرمان فنا شده است و چیزی از این تیم باقی نمانده که دنبال اسپانسر باشیم چگونه این تیم بدون بازیکن می خواهد قد علم کند و ادامه کار دهد.

سرمربی پرسابقه تیم هندبال شهرداری کرمان که تیمش سابقه حضور در بازیهای آسیایی را نیز دارد گفت: تیم هندبال شهرداری تیمی بی نظیر بود.

وی افزود: مسئولین یکی از تیمهای هندبال امسال چند بازیکن ما را با بی اطلاعی مسئولین باشگاه شهرداری و به گونه ای که تخلف محسوب می شود از تیم جدا کرده اند و با آنها قرارداد بسته اند و خودشان در مصاحبه ها و حرفهایشان می گویند ما نیازی به بازیکنان شهرداری نداریم.