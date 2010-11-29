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۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۳۵

مجمع عمومی خانه سینما 21 آذر ماه برگزار می‌شود

مجمع عمومی خانه سینما 21 آذر ماه برگزار می‌شود

مجمع عمومی عادی سالانه خانه سینما روز یکشنبه 21 آذر ماه ساعت 17:30 در خانه سینما برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به بند 18 اساسنامه خانه سینما مجمع عمومی عادی سالانه  این نهاد صنفی روز 21 آذر ماه برگزار می شود . صنوف نیز باید نماینده خود را حداکثر یک هفته پیش از برگزاری مجمع معرفی کنند.

در دستور جلسه این مجمع پنج بند آمده است که عبارتند از: استماع گزارش عملیاتی و مالی هیئت مدیره و نظر بازرس دوره یازدهم، پیشنهاد تشکیل کارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه خانه سینما و انتخاب اعضای کارگروه، برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره دوره دوازدهم و موضوعات دیگر احتمالی در صلاحیت مجمع عمومی عادی.

محمدمهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، امین تارخ، محمد سریر، کامران ملکی، ابراهیم مختاری، مرتضی رزاق کریمی، محمدرضا سکوت و سیدمحسن هاشمی از اعضای هیئت مدیره فعلی خانه سینما هستند.

کد مطلب 1199996

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