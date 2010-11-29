به گزارش خبرنگار مهر، با استناد به بند 18 اساسنامه خانه سینما مجمع عمومی عادی سالانه این نهاد صنفی روز 21 آذر ماه برگزار می شود . صنوف نیز باید نماینده خود را حداکثر یک هفته پیش از برگزاری مجمع معرفی کنند.

در دستور جلسه این مجمع پنج بند آمده است که عبارتند از: استماع گزارش عملیاتی و مالی هیئت مدیره و نظر بازرس دوره یازدهم، پیشنهاد تشکیل کارگروه اصلاح ساختاری اساسنامه خانه سینما و انتخاب اعضای کارگروه، برگزاری انتخابات اعضای هیئت مدیره دوره دوازدهم و موضوعات دیگر احتمالی در صلاحیت مجمع عمومی عادی.

محمدمهدی عسگرپور، فرهاد توحیدی، امین تارخ، محمد سریر، کامران ملکی، ابراهیم مختاری، مرتضی رزاق کریمی، محمدرضا سکوت و سیدمحسن هاشمی از اعضای هیئت مدیره فعلی خانه سینما هستند.