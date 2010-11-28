9300 نوزاد در آذربایجان غربی غربالگری شنوائی شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، زرین تاج علیزادگان ظهر یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: با اجرای طرح غربالگری نوزادان در آذربایجان غربی طی سالجاری 32 نوزاد مبتلا به کم شنوائی و ناشنوائی شناسایی شد.

وی با اشاره به استقرار 18 پایگاه ثابت و سیار در سطح آذربایجان غربی، بیان داشت: نقص شنوایی نوعی معلولیت پنهان و یکی از شایعترین نا هنجاریهای بدو تولد بوده که در جوامع مختلف به دلایل فقدان ظاهری شنوائی در کودک، نا آشنا بودن خانواده با علائم اولیه آن و دانش ناکافی متخصصان درباره میزان شیوع و عوارض بسیار جدی ناشنوایی، بموقع شناسایی و درمان نمی شود.

سرپرست معاونت پیشگیری بهزیستی آذربایجان غربی با بیان اینکه غربالگری شنوایی نوزادان در سالجاری با هماهنگی دانشگاه علوم پزشکی و مراکز شنوایی سنجی در تمام شهرستانها راه اندازی و اجرا شده، اظهار داشت: نوزادان و شیرخواران زیرسه ماه که دارای مشکل شنوائی با ارائه خدمات درمانی و توانبخشی قبل از شش ماهگی قابل درمان هستند.