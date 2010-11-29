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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۳

آقا تهرانی در گفتگو با مهر:

شرط خارج کردن افراد از دایره اصولگرایی تعریف اصول است

شرط خارج کردن افراد از دایره اصولگرایی تعریف اصول است

رئیس فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه باید اصول را مشخص و سپس از آن تبعیت کرد ، گفت: جریان اصولگرایی جریانی است که می شود امروز به آن افرادی را افزود و یا افرادی را از آن کم کرد.

حجت الاسلام مرتضی آقاتهرانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، گفت: بحث اصولگرایی یک فکر است. اصولگرایی به افراد خلاصه نمی شود.

وی گفت: به عنوان مثال باید من را با اصول تطبیق دهند اگر آن اصول را رعایت کنم اصولگرا هستم. در غیر این صورت نمی توان نام مرا اصولگرا گذاشت.

نماینده تهران در پاسخ به این سئوال که آیا وی نیز مانند دیگر اعضای فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس قائل به ایده غربالگری در بین اصولگرایان است یا خیر گفت: یک فرد می تواند امروز اصولگرا باشد و فردا نباشد. جریان اصولگرایی جریانی است که می شود امروز به آن افرادی را افزود و یا افرادی از آن کم شوند.

وی تاکید کرد: من نظر مختصری در خصوص اصولگرایی دارم و معتقدم اصولگرا بودن به شعار نیست. اینکه کسی شعار دهد که من اصولگرایم معیار نیست. ابتدا باید اصول را معین کنیم و سپس از آن تبعیت کنیم.

کد مطلب 1200022

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