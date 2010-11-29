دکتر سیدحسن یحیوی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: شعبه بین المللی کیش تا پایان سال جاری در کیش راه اندازی می شود.

وی اضافه کرد: همچنین موافقت اصولی برای ایجاد دانشکده پزشکی ساری دریافت شده است که به زودی فعالیت خود را آغاز می کند.

معاون علوم پزشکی دانشگاه آزاد همچنین درخصوص وضعیت واحدهایی که آموزش کارشناسی مامایی در آنها ممنوع شده بود و از آنها سلب اعتبار شده بود گفت: این واحدها مورد ارزیابی وزارت بهداشت قرار گرفته اند و با توجه به رفع نقص های آموزشی، در بخش آموزش رشته مامایی، به زودی به چرخه آموزش باز می گردند.