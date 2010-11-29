  1. استانها
  2. البرز
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۲۷

چهره ماندگار ریاضی کشور میهمان رادیوالبرز و اصحاب رسانه

چهره ماندگار ریاضی کشور میهمان رادیوالبرز و اصحاب رسانه

کرج - خبرگزاری مهر: پروفسور علیرضا مدقالچی چهره ماندگار ریاضی کشور میهمان اتاق کنفرانس برنامه فارنهایت البرز می شود و نشستی نیز با اصحاب رسانه دارد.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پروفسور علیرضا مدقالچی چهره ماندگار ریاضی کشور در رادیو البرز حضور می یابد.

دکتر مدقالچی استاد پایه 38 دانشگاه تربیت معلم که در کارنامه خود تالیف و ترجمه 15 جلد کتاب و بیش از 150 مقاله بین المللی چاپ شده در مجلات معتبر خارجی و مدال  درجه یک فرهنگ را دارد، روز سه شنبه 9آذرماه  میهمان اتاق کنفرانس زیر دریایی تحقیقاتی فارنهایت 30-13 است.

در این برنامه رادیویی قرار است متخصصین ریاضی و علوم پایه در گفتگویی صمیمانه و علمی به دستاوردهای ایشان در حوزه دانش ریاضی در کشور بپردازند.

گفتنی است پرفسور مدقالچی بر گزیده هشتمین چهره ماندگار علمی سال و نیز برنده جایزه ریاضی وصال کرمانی است.

علاقمندان به دانش می توانند برنامه رادیویی فارنهایت 30-13را که هر روز از شنبه تاپنجشنبه ازساعت 13 و 30 دقیقه تا14 به تهیه کنندگی حامد توکل از شبکه رادیویی البرز بصورت زنده بر روی موج اف ام ردیف های 2/106 و 6/107 که به موضوعات پزشکی، فناوری اطلاعات، کشاورزی علوم پایه فنی و مهندسی، علوم انسانی و هنر می پردازد را شنونده باشند.
 
در پایان برنامه با حضور اصحاب رسانه در رادیو نشست خبری با چهره ماندگار ریاضی کشور برگزار می شود.
کد مطلب 1200049

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها