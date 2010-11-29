چهره ماندگار ریاضی کشور میهمان رادیوالبرز و اصحاب رسانه

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، پروفسور علیرضا مدقالچی چهره ماندگار ریاضی کشور در رادیو البرز حضور می یابد.



دکتر مدقالچی استاد پایه 38 دانشگاه تربیت معلم که در کارنامه خود تالیف و ترجمه 15 جلد کتاب و بیش از 150 مقاله بین المللی چاپ شده در مجلات معتبر خارجی و مدال درجه یک فرهنگ را دارد، روز سه شنبه 9آذرماه میهمان اتاق کنفرانس زیر دریایی تحقیقاتی فارنهایت 30-13 است.



در این برنامه رادیویی قرار است متخصصین ریاضی و علوم پایه در گفتگویی صمیمانه و علمی به دستاوردهای ایشان در حوزه دانش ریاضی در کشور بپردازند.



گفتنی است پرفسور مدقالچی بر گزیده هشتمین چهره ماندگار علمی سال و نیز برنده جایزه ریاضی وصال کرمانی است.



علاقمندان به دانش می توانند برنامه رادیویی فارنهایت 30-13را که هر روز از شنبه تاپنجشنبه ازساعت 13 و 30 دقیقه تا14 به تهیه کنندگی حامد توکل از شبکه رادیویی البرز بصورت زنده بر روی موج اف ام ردیف های 2/106 و 6/107 که به موضوعات پزشکی، فناوری اطلاعات، کشاورزی علوم پایه فنی و مهندسی، علوم انسانی و هنر می پردازد را شنونده باشند.

در پایان برنامه با حضور اصحاب رسانه در رادیو نشست خبری با چهره ماندگار ریاضی کشور برگزار می شود.