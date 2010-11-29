تصمیم کارگروه انتقال از تهران برای وزارت بهداشت/ استان البرزمقصدانتقال

دکتر مرضیه وحیددستجردی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس تصمیم کارگروه انتقال، 8 مرکز تحقیقاتی وابسته به دو دانشگاه علوم پزشکی شهر تهران منتقل می شوند.

وی یادآور شد: به طور مثال عنوان شده است که یکی از مراکز تحقیقاتی مانند طب کار نیازی نبوده است که حتماً در تهران باشد و می توانسته در خارج از تهران نیز به فعالیت خود ادامه دهد.

وزیر بهداشت گفت: افرادی که این مراکز تحقیقاتی زیر مجموعه آنها قرار دارند نیز ترجیح داده اند که این مراکز به استان البرز منتقل شود از این رو مقصد نهایی این مراکز البرز است.

وی گفت: هنوز درباره اینکه کدامیک از مراکز تحقیقاتی از تهران منتقل می شوند، تصمیم قطعی گرفته نشده است اما به طور قطع این مراکز تحقیقاتی نباید در تهران حضور داشته باشند.

وزیر بهداشت افزود: مراکزی که قرار است منتقل شوند، باید شناسایی شوند و ساختمان و امکانات مناسب در اختیار آنها قرار گیرد و سپس به خارج از تهران منتقل شوند.