به گزارش خبرنگار مهر، استقلال اهواز که در ششمین دوره مسابقات لیگ برتر تا هفته آخر مدعی اصلی قهرمانی بود در پایان نهمین دوره این مسابقات به همراه مقاومت سپاسی شیراز و ابومسلم مشهد به لیگ دسته اول سقوط کرد.

آبی پوشان خوزستانی فصل 90 - 1389 فوتبال ایران را با این امید آغاز کردند که خیلی زود به لیگ برتر بازگردند اما با گذشت هفت هفته از آغاز لیگ دسته اول چیزی جز یاس و ناکامی عاید آنها نشده است. تیم استقلال اهواز که فصل را با علی فیروزی آغاز کرد و با داریوش یزدی به عنوان سرمربی موقت ادامه می دهد در هفت بازی گذشته فقط یک برد و یک تساوی بدست آورده و متحمل پنج شکست شده است.

تیم استقلال اهواز در هفته هفتم لیگ دسته اول در خانه با نتیجه 2 بریک به ابومسلم مشهد باخت و با 4 امتیاز به قعرجدول رده بندی گروه "ب" سقوط کرد. آبی پوشان در حال حاضر اختلافی 11 امتیازی با آلومینیوم هرمزگان، صدرنشین گروه "ب" دارند و این با رویایی که آنها در سر می پروراندند، زمین تا آسمان تفاوت دارد.

در این شرایط بغرنج که تیم نتیجه نمی گیرد و فاصله آبی پوشان با لیگ برتر هفته به هفته دورتر می شود، مدیران باشگاه استقلال اهواز چاره را در واگذاری امتیاز باشگاه می بینند اما تربیت بدنی استان خوزستان حاضر نیست امتیاز باشگاهی که جز اولین باشگاه‌های خصوصی در فوتبال ایران بوده است، بخرد. از سوی دیگر تماشاگران و هواداران خوزستانی نیز سرخورده از نتایج ضعیف تیم به شاگردان یزدی اجازه تمرین نمی دهند و کاری کرده‌اند که آبی پوشان فعلا قید تمرین را بزنند.

در این شرایط بحرانی مشخص نیست تیم باریشه و مردمی استقلال اهواز چه سرنوشتی پیدا می کند، فعلا که این تیم در دریای مشکلات غوطه ور است.

استقلال اهواز به عنوان یکی از معدود باشگاه های خصوصی فوتبال ایران که سالها عامل شور و نشاط جوانان پرجنب و جوش خوزستان بوده است، حالا در سراشیبی سقوط قرار گرفته و مدیر و مالک این باشگاه هم دیگر انگیزه ای برای ادامه کار در چنین فضایی را ندارند و به نظر می رسد که یکی از اولین تیم های خصوصی فوتبال ایران در حال نابودی است.