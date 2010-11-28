بیکاری، جوانان لرستانی را به سمت مسافرکشی سوق داده است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، ذبیح الله خداییان ظهر یکشنبه در مراسم آزادی 51 زندانی جرائم غیر عمد استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: فقر پدیده ای است که خداوند به شیوه های مختلف تاکید بر زدودن آن در جامعه دارد.

وی با بیان اینکه خداوند در آیات قرآن کریم مردم را دعوت به احسان، نیکوکاری، انفاق، صدقه و... می کند، خاطرنشان کرد: در جوامع امروزی خیلی از افراد نسبت به فقرا و نیازمندان توجه خاصی ندارند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با اشاره به اینکه عشق به دنیا، زیاده خواهی، هوای نفس و ... باعث شده است که انسانها هدف از آفرینش و کمک به دیگران را به فراموشی بسپارند، عنوان کرد: خدواند بارها در قرآن کریم انسانها را به انفاق دعوت کرده و به آنها وعده داده است که هر کسی انفاق کند روزی و مال او را افزایش خواهم داد.

خدائیان با اشاره به مشکلات حضور زندانیان غیر عمد در زندانها، بیان داشت: از یک طرف حضور این زندانیان در زندانها هزینه های فراوانی برای دولت به همراه دارد و از طرف دیگر این زندانیان می توانند در صورت آزادی برای جامعه موثر بوده و به جامعه خدمات دهی کنند.

وی با بیان اینکه زندانیان جرائم غیر عمد به طور عمده سرپرست خانواده هستند، یادآور شد: این در حالی است که در صورت عدم حضور آنها در کنار خانواده هایشان به طور حتم مشکلات اجتماعی، اقتصادی و... فراوانی برای خانواده های آنها ایجاد خواهد شد.

رئیس کل دادگستری استان لرستان با تاکید بر احساس مسئولیت مدیران و مسئولان اجرایی در این زمینه، خاطر نشان کرد: مسئولین دولتی باید در قبال این زندانیان و خانواده های آنها احساس مسئولیت کنند.

خدائیان با اشاره آسیب شناسی در زمینه علل تعداد بالای زندانیان جرائم غیر عمد به خصوص تصادفات در زندانهای لرستان، عنوان کرد: مردم این استان به ناچار برای رفع بیکاری خود و امرار معاش مجبور به مسافر کشی می شوند و این امر باعث شده که آمار تصادفات در لرستان بالا رود.

وی با بیان اینکه غیر استاندارد بودن جاده ها نیز باعث وقوع تصادفات متعدد در این استان شده است، بیان داشت: مسئولین و دولت باید در قبال این افراد که به ناگزیر و غیرعمد در زندانها به سر می برند احساس مسئولیت کند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان یادآور شد: البته خوشبختانه دولت و قوه قضائییه در زمینه آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در کشور اقدامات فراوانی انجام داده است.

خدائیان با اشاره به اینکه در سال جاری طبق آمارهای به دست آمده 163 زندانی جرائم غیر عمد در لرستان که محکوم به پرداخت دیه بودند با کمک ستاد دیه و مردم آزاد شده اند، خاطر نشان کرد: مجموع بدهی این افراد بیش از سه میلیارد و 251 میلیون تومان بوده است.

وی با بیان اینکه از این مبلغ بیش از یک میلیارد و 353 میلیون تومان آن توسط ستاد دیه پرداخت شده است، عنوان کرد: بانکهای عامل استان نیز 155 میلیون تومان تسهیلات به صورت وام به این افراد پرداخت کرده اند.

رئیس کل دادگستری استان لرستان همچنین از کمک بلاعوض بانک رفاه کارگران کشور برای آزادی زندانیان غیر عمد این استان خبر داد و بیان داشت: بانک رفاه کارگران کشور نیز مبلغی بالغ بر 764 میلیون تومان کمک بلا عوض برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد استان لرستان اختصاص داده است.

خدائیان یادآور شد: همچنین از محل تامین خسارتهای بدنی نیز مبلغی بالغ بر 526 میلیون تومان اعتبار برای آزادی زندانیان جرائم غیر عمد در طول سال جاری اختصاص یافته است.

وی با بیان اینکه متاسفانه در حال حاضر هنوز تعداد 121 زندانی جرائم غیر عمد با موضوع تصادف در زندانهای لرستان به سر می برند، خاطر نشان کرد: برای آزادی این تعداد زندانی جرائم غیر عمد نیز مبلغی بالغ بر سه میلیارد تومان نیاز است.

رئیس دادگستری استان لرستان عنوان کرد: در حال حاضر اولویت آزادی زندانیان جرائم غیر عمد با محکومین تصاددفی است و سپس محکومین مالی از جمله نفقه و مهریه نیز در دستور کار قرار خواهند گرفت.