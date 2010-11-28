سالانه 120 میلیون دلار کالا از سیستان و بلوچستان صادر می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، علی محمد آزاد ظهر یکشنبه در دیدار با اعضای مجمع امور صنفی بازرگانی استان اظهار داشت: صادرات کالا از این بازارچه ها سبب ایجاد اشتغال مستقیم برای بیش از هزار نفر از ساکنان مرزی شده است.

وی گفت: به منظور کمک به امرار معاش خانواده های مرزنشین استان ورود نارنگی به صورت کوله باری و محدود توسط مرزنشینان از بازارچه های مشترک مرزی میرجاوه، کوهک، جالق و پیشین آزاد شد.

آزاد بیان داشت: ساکنان روستاهای مرزی می توانند برخی مرکبات از جمله نارنگی را به صورت پیله وری و کوله باری وارد و به بازار مصرف عرضه کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان افزود: دولت مصمم به تقویت ارزش پولی و اقتصاد ملی است که رسیدن به این هدف و محقق شدن این تصمیم نیازمند همکاری تمامی دست اندرکاران اعم از تجار، بازرگانان، تولیدکنندگان و اصناف است.

وی گفت: اصلاح امور اقتصادی در بخش های مختلف کشور و استان به خوبی در حال انجام است.

آزاد همچنین با تاکید بر بالابردن کیفیت کالا و تولیدات، از مجمع امور صنفی و اصناف خواست با روش های مراقبتی و نظارتی با مخلان اقتصادی و سو استفاده کنندگان برخورد کنند.

استاندار سیستان و بلوچستان اظهار داشت: تمام مدیران دستگاه های اجرایی به منظور تقویت بازار و واحدهای تولیدی محلی موظف اند نیازهای اداری خود را از تولیدات داخلی و بازار استان تامین کنند.

