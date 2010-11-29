اجماع در لبنان برای ارتقا سطح مناسبات با ایران پیام سفر حریری بود

حسین جابر انصاری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره سفر سعد حریری نخست وزیر لبنان به تهران و پیامد های منطقه ای و بین المللی آن گفت: این سفر با توجه به مجموعه شرایط لبنان و سیاست های منطقه ای ایران در شرایط فعلی حامل پیام های سیاسی مهمی است.



وی افزود: با توجه به صف بندی دو جریان سیاسی در سطح منطقه و لبنان و اینکه سعد حریری نیز در راس یکی از دو جریان لبنان است سفرایشان به تهران می تواند واجد این پیام خاص باشد که لبنان بار دیگر به نوعی از اجماع برای ارتقا روابط با جمهوری اسلامی رسیده است.



این کارشناس مسائل خاورمیانه با اشاره به روابط حسنه ایران با لبنان در سالیان نخست وزیری رفیق حریری نخست وزیری فقید لبنان گفت: حریری در آن سالیان چندین سفر کاری به ایران داشته و نوعی اعتماد متقابل میان طرفین برقرار بود ولی بعد از ترور وی و پرونده سازی ها و فضا سازهای تبلیغی علیه مقاومت و کشورهای حامی آن شاهد نوعی جدایی و صف بندی دو جریان در لبنان و منطقه بودیم.



وی تاکید کرد: این صف بندی مبتنی بر یک کنش فعال درون لبنانی یا درون منطقه ای و نیازهای واقعی جهان عرب نبود بلکه قدرتهای بیگانه با در اختیار داشتن ابتکار عمل در صدد بر آمدند با محوریت منافع خود و رژیم صهیونیستی برای مجموعه کشورهای منطقه دشمنی های خیالی طراحی کرده و به شکاف عربی – ایرانی دامن بزنند.



این پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت خارجه افزود: ایران همواره تاکید داشته که با هیچ کشور و جریانی در منطقه جز صهیونیست ها و حامیانش در حالت دشمنی نبوده و اختلافات و رقابت های طبیعی خود با کشورها و گروه های منطقه ای را هیچ گاه جایگزین دشمن واقعی نمی کند.



وی با اشاره مجدد به سفر سعد حریری به تهران گفت: ما شاهد نوعی بازگشت به خویشتن خویش در میان اکثر جریان های سیاسی لبنان هستیم و جریان تحت سرپرستی سعد حریری نیز در صدد ترمیم رابطه خود را با ایران است .



جابر انصاری در عین حال تصریح کرد: البته ایران نیز همسایه ای با ظرفیت های مهم تاریخی و واقعی است که می تواند همکاری نزدیکی با لبنان و سایر کشور های منطقه داشته باشد امری که در گفتگوی رسانه ای آقای حریری در آستانه سفر به تهران به صراحت مورد تاکید قرار گرفته است.



وی گفت: باید توجه داشت همانگونه که صف بندی های پدید آمده در سطح منطقه یک کنش فعالانه از درون منطقه نبود و از خارج برخی مسائل فضا سازی می شد ، در پرونده ترور مرحوم رفیق حریری هم اعمال نفوذ از خارج به روشنی دیده می شود و از همین رو است که ضرورت پیگیری این پرونده به دور از سیاسی کاری و فضا سازی های دشمنان امت اسلامی بیش از پیش احساس می شود.



این پژوهشگر مسائل خاورمیانه در دفتر مطالعات سیاسی و بین الملل وزارت امور خارجه ادامه داد: در تنش های سیاسی لبنان و منطقه شاهد تحریک بیرونی و تبلیغات گسترده ای بودیم که این تبلیغات گسترده ابتدا متوجه سوریه شد و یک دوره پرتنش میان سوریه و لبنان را رقم زد که البته لبنانی ها در آن تنش بیش از همه ضرر کردند ولی نیروهای خارجی وقتی دیدند موضوع قتل حریری بیش از این قابلیت استفاده بر علیه سوریه ندارد این موضوع را به سمت حزب الله متوجه کرده و هم اینک در تلاشند از این حربه بر علیه مقاومت که با مجموعه اقدامات خود در برابر سیاست های آمریکایی - اسرائیلی ایستاده است بهره برداری کنند.



وی تصریح کرد: ترور رفیق حریری بر اساس قرائن متعدد موجود کار صهیونیست ها بوده تا از آن بر علیه نیروهای ضد آمریکایی – اسرائیلی در منطقه استفاده کرده و آنها را گرفتار بحران های درون منطقه ای کنند.



جابر انصاری افزود: این فضاسازی ها متاسفانه در درون لبنان انعکاس قابل توجهی داشته و امیدواریم سفر حریری به تهران اضافه بر پیام های نمادین خود ناشی از رویکردی راهبردی از سوی طرف لبنانی هم بوده و نشاندهنده این واقعیت باشد که جریان سازی ها و سناریوهای طراحی شده خارجی برای مجموعه نیروهای موثر در صحنه لبنان و منطقه آشکارتر شده است.



این کارشناس مسائل خاورمیانه در زمینه توافقتنامه ها و مناسبات اقتصادی میان ایران و لبنان نیز گفت: ایران و لبنان ظرفیت های اقتصادی بسیاری برای همکاری مشترک دارند که متاسفانه فضاسازی های سیاسی نقش تخریبی در آن داشته و مانع بالفعل شدن بخش مهمی از آن شده است که البته امیدواریم بعد از سفرهای اخیر میان مسئولان عالی رتبه دو کشور و مجموع توافقاتی که به عمل آمده با بهبود فضای سیاسی شاهد تبدیل گوشه ای از این ظرفیت های موجود به واقعیت باشیم.

