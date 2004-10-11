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۲۰ مهر ۱۳۸۳، ۱۲:۲۵

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام در گفتگو با مهر :

با ديپلماسي فعال و كارآمد راه فشار آمريكا را بر ايران ببنديم

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده تهران در مجلس گفت :جمهوري اسلامي بايد با اتخاذ ديپلماسي فعال و كارآمد ضمن بستن فشارهاي آمريكا بر حقوق قانوني خود پافشاري كند .

حسين مظفر نماينده تهران در مجلس در گفتگو با خبرنگار سياسي مهردر خصوص راهكارهاي جمهوري اسلامي ايران در مقابل فشارهاي آمريكا  گفت : جمهوري اسلامي ايران با اتخاذ تقويت اراده ملي ،  استقامت و پايداري بر حق قانوني خود،  اقناع افكار عمومي در داخل و اقناع افكار عمومي نظام بين الملل و تدوين ديپلماسي موفق راه اين فشارها را ببندد وتبليغات مخرب و مسموم آمريكا در خصوص جمهوري اسلامي ايران را بي محتوا و بدون پشتوانه كند .

مظفربا اشاره به اينكه هر گونه كوتاهي در قبال منافع ملي غيرقابل جبران و نابخشودني است ، اظهار داشت:طبق مفاد ان. پي. تي هر كس كه عضواين معاهده  است داراي  حق قانوني براي دسترسي و دستيابي به دانش هسته اي است و  كشورها مجاز هستند به همكاري با ساير اعضا براي دستيابي به دانش هسته اي ادامه دهند و حتي آژانس نيز در توانمندي كشورهاي عضو تلاش و همكاري نمايد.

عضو مجمع تشخيص مصلحت نظام و نماينده تهران در مجلس با اشاره به اينكه  ايران با سياست هاي همكاري و هماهنگي با جامعه جهاني تلاش كند تا سياست هاي امريكا را نوعي باج خواهي و زو گويي معرفي نمايد  گفت : ايران  بيش از 30 است كه عضو ان. پي. تي است و طبيعي است كه بايد اين حق را داشته باشد بنابراين رسيدن  به دانش هسته اي در مسير صلح آميز را حق طبيعي خود مي داند و بدين جهت براي احقاق اين حق نبايد زير بار باج خواهي و زور گويي نظام سلطه بويژه آمريكا و تبليغات مخرب از سوي اسراييل و صهيونيست ها رود و بايد بر حق قانوني خود پافشاري كند.

مظفر با اشاره به اينكه  تبليغات آمريكا و صهيونيست جهاني درخصوص تلاش ايران براي دستيابي به سلاح هاي هسته اي نوعي عوام فربي و اغفال افكار عمومي جهان است گفت :  ايران ثابت كرده است كه با باز گذشتن بازرسي ها  به دنبال سلاح هسته اي نيست و  اين سلاح را براي خود مفيد نمي داند و احساس نياز نمي كند ولي استفاده از  دانش هسته اي را براي مصارف صلح آميز از جمله توليد برق وكاربرد پزشكي و كاربردهاي فراواني كه در بخشهاي مختلف دارد و  رسيدن به  اين دانش كه قدرت عقلاني و منطقي  براي توسعه و پيشرفت كشوراست را حق طبيعي خود مي داند .

کد مطلب 120011

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