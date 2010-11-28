سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) کردستان منصوب شد

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، ظهر یکشنبه و با حضور معاون مجلس و امور استان های صندوق مهر امام رضا (ع)، استاندار کردستان و مدیر کل کار و امور اجتماعی استان، "حامد رحیمی" به عنوان سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان منصوب شد.

در این مراسم که در استانداری کردستان برگزار شد، ضمن تقدیر از صلاح گلمحمدی، حامد رحیمی که از پرسنل صندوق مهر امام رضا (ع) به شمار می رود، به عنوان سرپرست جدید صندوق معرفی شد.

در حکم مدیر عامل صندوق مهر امام رضا (ع) کشور خطاب به رحیمی آمده است: "نظر به مراتب تخصص، تجربه و تعهد جنابعالی و بنا به پیشنهاد معاون امور مجلس و استان ها، به عنوان سرپرست صندوق مهر امام رضا (ع) استان کردستان منصوب می شوید و انتظار می رود که در این مسیر با استعانت از خداوند منان و با برنامه ریزی صحیح و همچنین به کارگیری امکانات و ایجاد هماهنگی های لازم در انجام وظایف خطیری که بر عهده شما محول شده، در جهت تحقق اهداف مقدس جمهوری اسلامی ایران موفق و موید باشید".

گفته می شود که صلاح گلمحمدی مدیر سابق صندوق استان کردستان در آینده ای نزدیک به عنوان یکی از مدیران ستادی صندوق مهر امام رضا (ع) در تهران مشغول به کار خواهد شد.

با انتصاب استاندار جدید کردستان از 14 تیرماه سال جاری روند تغییر مدیران در استان آغاز شده و تاکنون مدیران و روسای ادارات و سازمان های همچون، جمعیت هلال احمر، نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس، اداره کل تربیت بدنی معاون پشتیبانی و توسعه منابع انسانی استاندار تغییر کرده اند.