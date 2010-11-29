افزایش تبعیض علیه مسلمانان آلمان/ حمایت مسلمانان ترکیه از حجاب؛ گزارش هفتگی مسلمانان جهان

مسلمانان آلمان با افزایش رفتارهای تبعیض‌آمیز مواجه هستند

رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان یادآور شد پس از هشدارهای این هفته نسبت به وقوع حملات تروریستی در آلمان، مسلمانان این کشور با افزایش رفتارهای تبعیض آمیز رو به رو هستند.

امین مزیک رئیس شورای مرکزی مسلمانان آلمان اظهار داشت: طی سالهای متمادی ما با هشدارهای تروریستی رو به رو بوده ایم که این امر نتیجه ای جز افزایش وحشت و ترس دربر ندارد. مسلمانان دو برابر غیر مسلمانان این جامعه وحشت زده اند چرا که آنها هم می توانند قربانی حملات تروریستی باشند و هم قربانی تبعیض و رفتار تبعیض آمیز جامعه علیه خود.

هفته گذشته مجله اشپیگل در گزارشی با اشاره به احتمال وقوع حملات تروریستی در کشورهای اروپایی از برنامه ریزی القاعده برای حمله به پارلمان آلمان در فوریه و مارس آینده خبر داد، این درحالی است که اوایل این هفته توماس دمزییق وزیر کشور المان در یک کنفرانس خبری اعلام کرد پس از حملات تروریستی در یمن، این کشور نسبت به حملات برنامه ریزی شده در پایان ماه نوامبر مشکوک است.

پس از این گزارشها و هشدارها امنیت فرودگاه ها و ایستگاه های قطار سراسر آلمان افزایش یافته است.

مزدیک روشی که دولت برای اطلاع رسانی و اعلام این نوع اخبار درپیش گرفته را مورد انتقاد قرار داد و اظهار داشت: تروریستها با روشها و تکنیکهای خاص دستگیر می شوند نه از طریق اتهام و هشدارهایی که نسبت به ترور و بمب گذاری صورت می گیرد.

این رهبر اسلامی همچنین به دنبال ایجاد حریق در مسجدی در آلمان که روز جمعه صورت گرفت و چهارمین حمله در طول سال بوده خواستار حفظ بهتر نمازخانه ها و مساجد آلمان شد و گفت: هر هفته یک رویداد درباره مساجد رخ می دهد. اکنون هیستری تروریستی فضای جامعه را غبارآلود کرده و میزان همبستگی با مسلمانان کاهش یافته از این رو افرادی که تصمیم می گیرند به مسلمانان حمله کنند افزایش می یابند.

شورای مرکزی آلمان یک سازمان پوششی متشکل از 19 سازمان اسلامی در سراسر آلمان است.

مسلمانان آلمان لحن نفاق‌انگیز سیاستمداران این کشور را تقبیح کردند

درحالی که آلمان درحال آماده‌باش مقابله با تهدیدهای تروریستی هفته گذشته است، اظهارات سیاستمداران این کشور لحنی اسلام‌ستیز به خود گرفته‌‌اند. در این میان، مسلمانان آلمان لحن این سیاستمداران را تفرقه‌انداز توصیف کرده‌اند.

توماس دو مزییق وزیر کشور آلمان درمیان افزایش هشدارهای تروریستی خواستار قضاوت و داوری صحیح درباره مسلمانان شد، این درحالی است که سیاستمداران سراسر این کشور درباره چگونگی پیشگیری از این حملات اظهار نظر می‌کنند.

در آخرین تحولات از این دست، یک سیاستمدار از حزب سوسیال مسیحی حزب بایرنی نزدیک به حزب دموکرات مسیحی مرکل صدراعظم آلمان به مسلمانان گفت که گوش به زنگ باشند و از اعضای 2500 مسجد آلمان خواست بیداری و هوشیاری خود را افزایش دهند.

استفان مولر سخنگوی موضوعات مرتبط با ادغام برای هر دو حزب در پارلمان فدرال گفت: اعضای مساجد باید مراقب باشند و نسبت به تعصبهای احتمالی در فضای مساجد به‌ویژه در پرتو وضعیت کنونی هوشیارانه عمل کنند.

این سیاستمدار حزب سوسیال دموکرات گفت: اکثریت مسلمانان هیچ ارتباطی با تروریستها ندارند. پیشگیری آنها از سوء‌استفاده از اسلام توسط افراط‌گرایان به علاقه و همت شخصی آنها مربوط است.

وی همچنین از جامعه مسلمان خواست همکاری خود را با مقامات امنیتی افزایش داده و هر مورد مشکوکی را به‌سرعت اعلام کنند.

این درحالی است که شورای مرکزی مسلمانان آلمان به عنوان یک سازمان پوششی در این کشور هشدار داد که مسلمانان آلمان برحسب دین خود درمیان این هشدارهای تروریستی مورد تبعیض قرار گرفته‌اند. در این میان مساجد نیز هدف حملات انزجاری بوده‌اند.

این شورا طی بیانیه‌ای گفت: ما از سیاستمداران و رسانه‌ها می خواهیم که با این بحثها با عقلانیت رو به رو شوند و در اظهارات خود به جامعه اسلامی اشاره نکنند، اسلام و مسلمانان و تروریسم را در یک جایگاه قرار ندهند.

چندی پیش مجله اشپیگل در گزارشی با اشاره به احتمال وقوع حملات تروریستی در کشورهای اروپایی از برنامه‌ریزی القاعده برای حمله به پارلمان آلمان در فوریه و مارس آینده خبر داد. این درحالی است که توماس دمزییق وزیر کشور آلمان هفته گذشته در یک کنفرانس خبری اعلام کرد پس از حملات تروریستی در یمن، این کشور نسبت به حملات برنامه ریزی شده در پایان ماه نوامبر مشکوک است.

پس از این گزارشها و هشدارها امنیت فرودگاهها و ایستگاههای قطار سراسر آلمان افزایش یافته‌اند.

طرح صهیونیستی نوسازی دیوار براق مورد انتقاد فلسطینی‌ها قرار گرفت

تصویب طرح نوسازی دیوار براق در قسمت غربی مسجد الاقصی به‌شدت مورد انتقاد مقامات دینی و رسمی فسطینی قرار گرفت چرا که این طرح بخشی از اقدامات صهونیستها برای یهودی‌سازی شرق شهر قدس است.

طرح مرمت و نوسازی دیوار براق از سوی رژیم صهیونیستی 30 میلیون دلار هزینه دربر دارد و قرار است ظرف چهار سال آینده اجرایی شود.

فلسطین شرق شهر قدس را که در سال 1967 از سوی صهیونیست‌ها اشغال شد به عنوان پایتخت فلسطین آینده می‌دانند که در سال 1968 به بخش شرقی شهر افزوده شده و شهر قدس را به پایتخت رژیم اشغالگر قدس تبدیل کرده است.

قسان الخطیب رئیس دفتر رسانه‌ای تشکیلات خودگران فلسطین اظهار داشت که این طرح رژیم صهیونیستی غیرقانونی است و قصد دارد در زمین بخش شرقی شهر قدس بدون هیچ حق قانونی به حقیقت‌سازی برای خود بپردازد.

خطیب اظهار داشت: بخش شرقی شهر قدس منطقه اشغالی است و نیروهای اشغالگر اسرائیل خطی برای تغییر هیچکدام از ویژگیها و خصوصیات آن ندارند.

وی از جامعه بین‌الملل خواست رژیم صهیونیستی را وادار به متوقف کردن این اقدامات کرده و فرصتهای رسیدن به صلح را براساس راه حلهای دوجانبه بررسی کنند.

صهیونیستها با مطرح کردن اینکه پروژه نوسازی به اصطلاح دیوار ندبه با هدف تسهیل دسترسی گردشگران به این محل اجرایی می‌شود و زیربنا و حمل نقل در منطقه تسهیل می‌شود این طرح را توجیه می‌کنند.

دفتر نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با همکاری انجمن صهیونیستی میراث دیوار ندبه مسئول اجرای این طرح خواهند بود و بودجه آن از سوی وزارتخانه های گردشگری، کشور و دفاع این رژیم متجاوز و اشغالگر تأمین می‌شود.

حسن خاطر دبیرکل دفتر همکاری اسلامی حمایت از اماکن مقدس اظهار داشت که این طرح صهیونیستی برخشی از طرحهایی است که با هدف تبدیل دیوار براق به بزرگترین محل مقدس یهودیان صهیونیست در سراسر دنیا اجرایی می‌شود و چنین طرحهایی اماکن مقدس مسلمانان را به خطر می‌اندازند.

راهکارهای رویارویی مسلمانان با بازرسیهای فرودگاه‌های آمریکا

شورای روابط اسلامی- آمریکایی اقدامات امنیتی جدید فرودگاههای آمریکا را بعنوان رفتاری متجاوزانه تقبیح کرد و به مسلمانان راهبردهایی را یادآور شد تا بتوانند با این بازرسیهای امنیتی با کمترین مشکلی رو به رو شوند.

اوایل سال جاری اداره امنیت حمل و نقل اقدام به راه اندازی سیتم اسکن تمام بدن کرد و اسکنرهایی را در فرودگاه ها نصب کرد که بتواند بدن تمام مسافران را اسکن کند، اقدامی که تصویری عریان از بدن مسافران را روی مونیتورهای مأموران امنیت منعکس می کرد.

شورای روابط اسلامی آمریکایی طی بیانیه ای اعلام کرد: در ماه فوریه این شورا با حمایت از بیانیه گروهی از علمای برجسته اظهار داشت که این اسکنرهای تمام بدن نقض حقوق دینی و حریم شخصی افراد است.

در ماه اکتبر گذشته، اداره امنیت حمل و نقل آمریکا استانداردهای روش تفتیشی خود را اصلاح کرد به ویژه برای افرادی که منتقد اسکنرهای تمام بدن بودند تا تفتیش بدنی مسافران به دقت از سوی مقامات اداره امنیت حمل و نقل انجام شود.

این شورا به عنوان بزرگترین سازمان حمایت از حقوق مدنی مسلمانان آمریکا گفت: مسافرانی که با رویه جدید تفتیشهای بدنی رو به رو شده‌اند اظهار داشتند که این روش تحقیر آمیز و تجاوزکارانه است. در پرتو افزایش نگرانی ها درباره تجاوزکارانه بودن استاندارداهای جدید و تفتیش بدنی و افزایش سفرهای هوایی چندین راهکار برای مسلمانان صادر شده است.

این شورا افزوده است: افرادی که نمی خواهند از اسکنرهای تمام بدن فرودگاه ها عبور کنند، اما بهرحال با استانداردهای تفتیش بدنی رو به رو می شوند. شما این حق را دارید که در خواست کنید به طور خصوصی مورد تفتیش بدنی قرار بگیرد و می توانید درخواست کنید فردی شما را همراهی کند. این حق شما است که توسط افسر هم جنس خود مورد تفتیش بدنی قرار بگیرد.

در بیانیه این شورا که راهکارهایی را به مسلمانان آمریکایی برای سفرهای هوایی ارائه داه آمده است: اگر روسری پوشیده اید ممکن است شما را به بخش اسکنهای ثانویه انتقال دهند، در این صورت از افسر مربوطه علت را جویا شوید. اگر افسر نیز علت را روسری شما دانست پیش از بررسی های ثانویه درخواست کنید که افسر همجنس شما این بررسی ها را انجام دهد. در این میان اگر با هر مسئله ای رو به رو شدید درخواست کنید که با یک افسر ارشد صحبت کنید.

شورای روابط اسلامی آمریکایی بزرگترین سازمان حمایت از آزادی‌های مدنی مسلمانان آمریکا است که قصد دارد با فعالیتهای خود درک اسلام را ارتقاء داده، گفتگو را ترویج کند، از آزادی‌های مدنی حمایت کرده، مسلمانان آمریکایی را تقویت کرده و ائتلافهایی تشکیل دهد که ترویج‌کننده عدالت و درک دوجانبه باشند.

جلوگیری از ورود مادران برقع‌پوش به مدارس ایتالیا

یک مقام دولتی در تورین شهر صنعتی شمال ایتالیا از هیئت مدیره مدارس محلی خواست مانع حضور مادران برقع پوش در مدارس شوند .

موریتسیو مارونه عضو حزب محافظه کار نخست وزیر ایتالیا با مشاهده این که برخی از زنان مسلمان با پوشش کامل صورت در مقابل یک مدرسه ابتدایی در انتظار رسیدن کودکانشان هستند موجب شد که این درخواست از هیئت مدیره مدارس صورت گیرد.

مارونه با ادعای اینکه شناسایی این افراد بعنوان والدین حقیقی دانش آموزان دشوار است گفت: برخی مادران که کودکان خود را در مدرسه ابتدایی آلبرت سابین در تورین ثبت نام کرده اند با برقع و یا روبنده پس از اتمام ساعت تحصیلی بدنبال آنها می روند اما برای آموزگاران شناسیی این افراد غیرممکن است.

مارونه با ادعاهای کاذب درباره پوشش حجاب و پوشش کامل صورت از سوی برخی زنان مسلمان مدعی شد که برقع عامل کند شدن روند ادغام مهاجران در جامعه است.

در ماه سپتامبر سال جاری در مجلس عوام و لردان پارلمان ایتالیا دو لایحه مجزا با هدف ممنوعیت پوشش کامل صورت در ایتالیا ارائه شد.

همچنین در ماه سپتامبر فرانسه نیز به ممنوع کردن برقع رأی داد و از آن هنگام تا کنون زنان برقع پوش و زنانی که در محافل عمومی از روبنده استفاده کنند جریمه و یا حتی زندانی می شوند.

رویکرد سوال برانگیز الازهر برای لغو ممنوعیت گفتگو با یهودیان

علمای مسلمان دانشگاه الازهر در قاهره پیش نویس بیانیه‌ای را آماده و طی بدون اشاره مستقیم به دین یهودیت، با تغییر رویکردی عمیق و سؤال برانگیز، ممنوعیت گفتگوی الازهر با یهودیان را لغو کردند.

این بیانیه که پیش نویس آن به امضای شیخ فیضی الزفاف از دانشگاه الازهر قاهره رسیده در گردهمایی رهبران دینی و سیاسی در لندن قرائت شد.

گردهمایی رهبران دینی و سیاسی لندن از سوی بنیاد خیریه فرزندان ابراهیم و مؤسسه گفتگوی بین ادیان الازهر با ادیان ابراهیمی برگزار شد.

در این بیانیه آمده است: خاستگاه این دعوت اسلام است که برادری، درک دوجانبه و تقویت پیوندهای میان مسلمانان و پیروان سایر ادیان و همچنین برقراری پل های گفتگو با نهادهای علمی اروپا و آمریکا را ترویج می کند.

این بیانیه اشاره ای به نام دین یهودیت نکرده، اما شیخ محمد الشرکاوی سخنگوی مفتی اعظم بریتانیا گفت: هدف این بیانیه مخاطب یهودی بوده است.

وی اظهار داشت: نمی توان گفت که پیش نویس این سند چقدر دشوار بود. در این فرآیند افرادی که این سند را پیش برده اند خطر کرده اند، اما از سوی دیگر این اقدام را بسیار محتاطانه انجام داده اند. اسلام درحال حاضر با مسیحیان گفتگو می کند پس بنابراین می توان نتیجه گرفت که موضوع این بیانیه چیست.

براساس گزارش میدل ایست آنلاین، مارک شنیر نایب رئیس کنگره جهانی یهودیان که در راستای گفتگوی میان مسلمانان و یهودیان فعالیت می کند این بیانیه را یک تصمیم شاخص عنوان کرده است.

گفتگوی الازهر با واتیکان از دهه 1990 در جریان بوده است اما علمای الازهر تا کنون بصورت رسمی با یهودیان وارد گفتگوی دینی نشده اند .

78 درصد مردم ترکیه با ممنوعیت حجاب مخالف هستند

تحقیقات جدیدی که در ترکیه با موضوع مناقشه برانگیز حجاب انجام شده نشان می‌دهد بیشتر مردم این کشور از حجاب حمایت کرده و 78 درصد مردم نیز با ممنوعیت حجاب در دانشگاههای این کشور مخالف هستند.

طی سالهای متمادی، طرفداران ممنوعیت مناقشه برانگیز حجاب در ترکیه با دستاویز اینکه حجاب و روسری یک نماد سیاسی است و برپایه اعتقادات دینی افراد از سوی زنان مسلمان رعایت نمی شود تلاش کرده اند آنرا به بهانه های مختلف ممنوع کنند.

برخلاف این ادعا، تحقیقات جدید " مترو پل" در مرکز تحقیقات اجتماعی و استراتژیک مستقر در آنکار که براساس درخواست انجمن زنان تاجر ترکیه انجام شده نشان می دهد تنها 7/0 درصد از مردم ترکیه روسری را نماد سیاسی می دانند در حالی که 85 درصد اظهار داشتند که این نوع پوشش به اعتقادات دینی مرتبط است.

این تحقیقات همچنین نشان داده است که 78 درصد از مردم ترکیه که در این تحقیق شرکت کرده اند با ممنوعیت روسری و حجاب در دانشگاه ها مخالف هستند.

براساس نظر تحلیلگران، نتایج این تحقیق بار دیگر نشان می دهد که اکثریت قابل توجه مردم ترکیه هیچ مشکلی با رعایت حجاب ندارند، بنابراین سیاستمداران باید به خواسته آنها توجه کرده و ترکیه را از این ممنوعیت شرم آور رها کنند، ممنوعیت و محدودیتی که موجب شده بسیاری از زنان از خواسته های خود برای ادامه تحصیل در مقاطع عالی دست بکشند.