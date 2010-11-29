لزوم تقویت همبستگی ملی در دانشگاهها

به گزارش خبرنگار مهر، جلیل دارا یکشنبه شب در شورای فرهنگی دانشگاه کردستان با بیان اینکه حضور دانشجویان از اقوام مختلف در دانشگاه کردستان اهمیت فعالیت فرهنگی در این دانشگاه را بیشتر می کند، گفت: تهدیدات نرمی در راستای از بین بردن همبستگی ملی وجود دارد لذا انتظار می رود تمرکز کار فرهنگی در دانشگاه کردستان در راستای تقویت همبستگی ملی باشد.

مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم با تاکید بر ایجابی بودن فعالیت های فرهنگی در دانشگاهها گفت: دانشگاه کردستان می تواند راهکارهای رفع مشکلات به منظور تقویت هویت ملی در غرب کشور را ارائه و عامل وحدت و تحکیم هویت ملی در غرب کشور باشد.

دارا در شورای فرهنگی دانشگاه کردستان از دغدغه و احساس مسئولیت به عنوان ویژگی های لازم برای فعالان فرهنگی نام برد و گفت: فعالیت فرهنگی دارای دو جنبه مادی و معنوی است که جنبه مادی آن نیازمند تجهیز به عوامل و وسایلی است که پیش برنده این فعالیت ها باشد و جنبه معنوی نیز نیازمند شناخت و بصیرت درباره مباحث فرهنگی و داشتن روحیه قوی پشتکار و دغدغه است.

وی افزود: فعالان دانشجویی در عرصه فرهنگی هم از جهت تئوری پردازی و هم به لحاظ جذابیت کار فرهنگی باید نیروهای سرآمدی در دانشگاهها باشند.

به گزارش مهر، مدیرکل امور فرهنگی وزارت علوم در جریان بازدید از دانشگاه کردستان از خانه فرهنگ و کتابخانه پایداری این دانشگاه بازدید کرد.