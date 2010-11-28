پوستر تئاتر فجر رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پوستر بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر با حضور حسین مسافرآستانه مدیرکل هنرهای نمایشی، محمد حیدری دبیرجشنواره و مدیران کمیته‌های مختلف جشنواره به صورت رسمی رونمایی شد. این پوسترتوسط مرتضی اتابکی ازعکاسان و گرافیست‌های جوان کشور طراحی شده و نکته جالب توجه این است که اتابکی سال گذشته در بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر مقام اول بخش پوستر جشنواره را کسب کرده بود.







ویژگی پوستر بیست و نهمین جشنواره تئاتر فجر ساختار ساده و طراحی متفاوت آن است و لازم به ذکر است که ستاد برگزاری بیست ‌و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در ابتکاری، برای طراحی پوستر این دوره جشنواره در اوایل تابستان، فراخوانی منتشر کرد که با استقبال خوب طراحان پوستر روبرو شد و در نهایت پوستر جشنواره بیست و نهم از میان پوسترهای ارسالی انتخاب شد.

بیست ‌و نهمین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر در بخش‌های مختلف از 17 تا 26 بهمن‌‌ماه در تهران و همزمان در استان‌های مختلف کشور برگزار می‌شود.