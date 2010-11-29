یک شرکت دانمارکی به صهیونیستها ابزار شکنجه می فروشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه "برلینسکه"، شرکت دانمارکی- بریتانیایی G4S ابزاری را به زندانهای اسرائیلی می فروشد که شرایط لازم برای شکنجه زندانیان فلسطینی را فراهم می کند.

بنابر این گزارش، "مراوامپر" مدیر یک سازمان غیر دولتی در سرزمین های اشغالی در این باره گفت: شرکت G4S مستقیما شکنجه نمی کند، ولی شرایط این کار را در زندانهای اسرائیل بوجود می آورد.

روزنامه برلینسکه همچنین افشا کرد که شرکت مذکور از جمله با شهرک نشینان مسلح همکاری می کند و به پست های بازرسی ابزار و دستگاه می فروشد. این در حالی است که سازمان های حقوق بشر تاکید دارند که پست های بازرسی، آزادی آمد و رفت فلسطینی ها را نقض می کنند.

قابل ذکر است که در سال 2002 شرکت G4S اعلام کرد: کرانه باختری را ترک می کند تا با نگهبانان مسلح همکاری نکند.