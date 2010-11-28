تعداد بیمه شدگان البرز به 300 هزار نفر افزایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ مرتضی سلامی در همایشی مشترک با روسای شعب،‌ ائمه جماعات و فرماندهان پایگاه های بسیج با اعلام این خبر گفت: همچنین در این استان 72 هزار نفر به عنوان مستمری بگیر از خدمات تامین اجتماعی استان بهره مند می شوند.

سلامی در این همایش که همزمان با هفته بسیج در شعبه یک اداره تامین اجتماعی برگزار شد آمار افرادی که مشمول دریافت بیمه بیکاری شناخته شده اند را 10 هزار و 500 نفر ذکر کرد.

وی هدف از برگزاری این مراسم را ایجاد وحدت رویه در پایگاه های شعب این اداره دانست و افزود: ائمه جماعات،‌ فرماندهان پایگاه ها و روسای شعب سه راس تاثیرگذار در زمینه اشاعه فرهنگ قرآنی در ادارات به شمار می روند.

این مسئول با تاکید به در پیش بودن ماه محرم به نامگذاری هفته نخست این ماه به عنوان هفته احیای امر به معروف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: گسترش این مهم در ادارات با توجه به رعایت کلیه موازین اخلاقی و اجتماعی با محوریت تذکر لسانی و عملی موجب رشد و تعالی جامعه خواهد شد.

مرتضی سلامی حراست از نام بسیجی را ملزم به رعایت کلیه شئون و ارزش های آن ذکر و خاطرنشان کرد: می توانیم با ایجاد وحدت و روحیه بسیجی در میان نیروهای فعال در ادارات شاهد تغییر در محیط کاری بوده و شور و نشاط انقلابی را در فضای اداری ایجاد کنیم.

این مسئول همدلی در انجام کار برای رضایت خدا را عاملی برای ارتقای نظام در نیل به اهداف آن خواند.

وی همچنین به اهمیت برپایی نماز جماعت در ادارات اشاره کرد و از امامان جماعت شعبه های این اداره کل خواست در این خصوص برنامه ها و نظرات خود را ارائه کنند.