تقویم ورزشی

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم نوامبر سال 2010 میلادی.

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

* سایپای البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج

* راه‌آهن شهرری - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران

* ذوب آهن اصفهان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر

* شاهین بوشهر- مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

- روز دوم از هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید به پایان می‌رسد.

- پنجمین هفته از رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود