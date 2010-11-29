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۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۰۲

تقویم ورزشی

تقویم ورزشی

خبرگزاری مهر - گروه‌ ورزشی: پیگیری هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور و برگزاری دیدار بارسلونا و رئال مادرید از مهمترین رویدادهای ورزشی امروز است.

به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز دوشنبه هشتم آذرماه سال 1389هجری شمسی، مصادف است با بیست و دوم ذیحجه سال 1431 هجری قمری و برابر است با بیست و نهم نوامبر سال 2010 میلادی.

- هفته شانزدهم مسابقات فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز دوشنبه با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:
* سایپای البرز - تراکتورسازی تبریز، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرج
* راه‌آهن شهرری - پیکان قزوین، ساعت 15، ورزشگاه اکباتان تهران
* ذوب آهن اصفهان - نفت تهران، ساعت 15، ورزشگاه ذوب آهن فولاد شهر
* شاهین بوشهر- مس کرمان، ساعت 15، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر
* پرسپولیس تهران - سپاهان اصفهان، ساعت 15، ورزشگاه آزادی تهران

- روز دوم از هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لالیگای اسپانیا امروز با برگزاری دیدار تیم‌های بارسلونا و رئال مادرید به پایان می‌رسد.

- پنجمین هفته از رقابت‌های واترپلو لیگ برتر باشگاه‌های کشور امروز با برگزاری دیدار زیر آغاز می‌شود

کد مطلب 1200165

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