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۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۷:۱۲

در طول برنامه پنجم ؛

نیاز دولت به نیروهای انسانی از طریق مشمولان وظیفه تامین می‌شود

نیاز دولت به نیروهای انسانی از طریق مشمولان وظیفه تامین می‌شود

باتصمیم نمایندگان مجلس ستاد کل نیروهای مسلح در طول برنامه پنجم توسعه می‌تواند نیازهای دولت، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها به نیروی انسانی را با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه تامین کند.

به گزارش خبرنگار مهر ، مجلس شورای اسلامی امروز یکشنبه در ادامه بررسی جزئیات لایحه برنامه پنجم  ماده 179 این برنامه را به تصویب رساندند.

 بر اساس این ماده در زمان صلح با تایید ستاد کل نیروهای مسلح، قسمتی از نیازهای دولت به نیروی انسانی  با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه مشروط به عدم ورود آسیب به آمادگی رزمی کشور و پس از گذراندن دوره آموزشی نظامی تامین  می شود.
 
براساس این مصوبه نیاز دولت، شهرداری ها و دهیاری ها از طریق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به ستاد کل اعلام می شود.
 
همچنین طبق این ماده هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی برعهده وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح است و حقوق مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تامین می شود.
 
براساس این مصوبه میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر در قوانین نیروهای مسلح تجاوز نماید و حداقل 5 درصد از نیروهای انسانی فوق که فارغ التحصیل دانشگاه هستند، باید در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
 
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با 141 رای موافق، 1 رای مخالف و 4 رای ممتنع ماده 179 را به تصویب رساندند.
 
کد مطلب 1200166

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