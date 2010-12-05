پایه مذاکرات ایران و غرب باید توان غنی سازی تا 20 درصد باشد

پیروز مجتهد زاده در گفتگو با خبرنگار مهر به گزارش اخیر مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره فعالیت های هسته ای ایران اشاره کرد و گفت : در قسمت مهمی از این گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی توانمندی ایران در غنی سازی اورانیم تا 20 درصد را تائید کرده است و پایه غنی سازی اورانیوم را در تاسیسات هسته ای ایران که تا پیش از این 5/3 درصد اعلام شده بود تغییر داده است.

وی افزود: این موضوع می تواند در مذاکرات ایران با 1+5 موازنه جدیدی را بوجود آورد و نشان دهد که صنعت هسته ای ایران در حال پیشرفت است و دیگر نمی توان به دور گذشته مذاکرات با شرایط آن روز در فناوری هسته ای ایران بازگشت .



دکتر مجتهد زاده با اشاره به ابتکار البرادعی مدیر کل سابق آژانس بین المللی انرژی اتمی در رابطه با اعلام پایه تولید اورانیوم با غنای 5/3 درصد از سوی ایران گفت: شایسته است آقای آمانو هم با ابتکاری تازه ظرفیت تائید شده ایران برای غنی سازی اورانیوم تا 20 درصد را برای پایه قرار گرفتن در مذاکرات اعلام کند.

وی درباره علت تعلل غرب برای ورود به مذاکره با ایران گفت: غرب همواره برای عدم تحرک در حل و فصل مسالمت آمیز مسائلش با ایران تحت فشار لابی صهیونیستی بوده است و امروز پس از شکست اوباما در انتخابات کنگره در این کشور بیش از پیش شاهد تاثیر پذیری وی به لابی صهیونیستی در امریکا هستیم.

این استاد دانشگاه در عین حال از بوجود آمدن نیروی در جهت گرایش اروپا و روسیه برای حل و فصل مسالمت آمیز مسائل مربوط به فناوری هسته ای ایران خبر داد و اظهار امیدواری کرد این نیرو بتواند با تحرک طرفین برلابی صهیونیستی که در پی تعطیلی روند غنی سازی اورانیوم در ایران است چیره شود.

رئیس موسسه تحقیقاتی یورو سویک لندن درباره گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی و مذاکرات ایران با 1+5 گفت: در مجموع لحن گزارش اخیر دبیر کل آژانس نسبت به گزارش های قبلی وی آرامتر است ولی محتوای گزارش تفاوت زیادی با گذشته ندارد فقط به نظر می رسد گزارش اخیر در مسیر سازندگی و رفع بحران تنظیم شده باشد.

وی با اشاره به بندی از این گزارش درباره بی توجهی ایران به تحریم های شورای امنیت گفت: عدم اجرای تحریم ها از سوی ایران طبیعی است زیرا این تحریم ها را غیر قانونی و بر خلاف منشور حقوق بشر می داند و البته امید است که غرب نیز به این نکته برسد که تا این قطعنامه های تحریمی وجود دارد هیچ مذاکره ای نتیجه بخش نیست .

این استاد دانشگاه با اشاره به بخش دیگری از گزارش درباره عدم صدور مجوز برای بازرسی از مراکز استراتژیک ایران گفت: مگر دیگر کشورها اجازه بازرسی از مراکز استراتزیک خود را می دهند طبیعی است که ایران نیز در پرتو معاهدات خود مجوزهای بازرسی را صادر کند.