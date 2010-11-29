850 هزار تن گندم از کشت پاییزه برداشت می شود

جمشید دارا در گفتگو با خبرنگار مهر در ارومیه با اشاره به کشت پاییزه گندم در 390 هزار هکتار از اراضی کشاورزی آذربایجان غربی، افزود: میزان برداشتی امسال نسبت به سال گذشته هفت درصد افزایش می یابد.

وی در ادامه بیان داشت: این میزان سطح زیرکشت 125 هزار هکتار زمین آبی و 265 هزار هکتار زمین دیم را شامل شده که این سطح زیر کشت، نسبت به سال گذشته تغییر نکرده است.

مدیر زراعت سازمان جهادکشاورزی آذربایجان غربی اظهار داشت: در این راستا 45 هزار تن انواع کودشیمیایی و 850 تن انواع بذرهای اصلاح شده و ماشین آلات مورد نیاز کشت گندم در اختیار کشاورزان قرار گرفته است.

دارا، ایجاد مزارع آرمانی و کشاورزی حفاظتی را به عنوان دو طرح جهاد کشاورزی جهت افزایش راندمان تولید گندم و کاهش هزینه های تولید عنوان و خاطر نشان کرد: به این منظور همزمان با آغاز کشت گندم پائیزه این دو طرح در نزدیک به 20 هزار هکتار اراضی استان اجرا شده است.

این مقام مسئول همچنین با اشاره به کاهش چشمگیر بارندگی در سال زراعی جدید نسبت به مدت مشابه سال قبل گندمکاران را به بیمه کردن محصولات خود توصیه کرد.

آذربایجان غربی 5.6 درصد از تولیدات کشاورزی کشور را تولیدمی کند و در زمینه تولید سیب، انگور، گندم رتبه های برتر را داراست.