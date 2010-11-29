شکارچیان در کمین کوچکترین قوچ دنیا

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، استان فارس به لحاظ برخورداری از عرصه های بکر زیست محیطی و گونه های نادر و ارزشمند حیات وحش به عنوان یکی از قطبهای مهم حوزه محیط زیست در کشور به حساب می آید که در هر بخش ظرفیتهایی برای تبدیل این مراکز به جاذبه های طبیعت گردی و انجام پروژه های تحقیقاتی نهفته است.

مناطق حفاظت شده ای نظیر بهرام گور، پارک ملی بمو، هرمود لارستان و... از جمله مناطقی در استان فارس هستند که در خود گونه های مختلف حیات وحش که هرکدام در نوع خود بی نظیر است را جای داده اند.

یکی از این مناطق مهم منطقه حفاظت شده هرمود لارستان است."هرمود" در 40 کیلومتری شرق لارستان در جنوب شرق فارس و جنوب رشته کوههای زاگرس قرار گرفته است. این منطقه در مرز مشترک استانهای فارس و هرمزگان قرار داشته و به علت شرایط خاص اکولوژیکی و اقلیمی گرم و خشک از گونه های گیاهی و جانوری خاص مناطق گرمسیری همچون قوچ لارستان، جبیر، هوبره و گربه شنی و... بهره مند است.

کوچکترین قوچ دنیا در هرمود لارستان

کوچکترین قوچ دنیا نیز در هرمود لارستان زندگی می کند که در سال 53 به علت اهمیت حضور این گونه حدود 150 هزار هکتار از آن به عنوان منطقه حفاظت شده ارتقا یافت.

این نوع قوچ در دنیا فقط در هرمود لارستان یافت می شود که زیستگاه آن حدود هفت هزار هکتار است. این قوچ در دامنه کوه های کم ارتفاع زیست می کند و جفتگیری آن نیز از اوایل مهرماه آغاز و تا فروردین ماه نیز زایمان می کند.

این نوع قوچ جزو گونه های آندمیک محسوب می شود و جثه ریزی نیز دارد. این قوچ دارای وزنی حدود 40 کیلوگرم است و شاخهای آن نیز بیش از 75 سانتیمتر نیست.

این گونه ریزترین قوچ دنیا به حساب می آید و به آن قوچ مینیاتوری نیز می گویند.

اما این روزها قوچ مینیاتوری که جمعیتی رو به نوسان دارد با مشکلات مختلفی اعم از شکار غیرمجاز نیز روبرو هستند.

رئیس محیط زیست شهرستان لارستان در این خصوص به خبرنگار مهر در شیراز گفت: در عین حال که خشکسالی بر روی حیات وحش استان تاثیر گذاشته اما به دلیل افزایش جمعیت روستایی اطراف منطقه هرمود لارستان این قوچها با خطر مواجه شده اند زیرا شکارچیان غیرمجاز در کمین آنها نشسته اند.

احمد دلاور افزود: وسعت این منطقه بسیا زیاد است و ماموران محیط زیست نیز تعداد کمی هستند که بیشتر از این نمی توان از حیات وحش منطقه حفاظت کرد به همین خاطر شکارچیان زندگی قوچها را به مخاطره انداخته اند.

وی تصریح کرد: برای جلوگیری و مقابله با این مشکل باید تعداد ماموران محیط زیست افزایش یابد تا از به خطر افتادن کوچکترین قوچ دنیا جلوگیری شود.

از بین رفتن قوچ مینیاتوری و از دست رفتن فرصت مطالعه آن

رئیس محیط زیست شهرستان لارستان خاطرنشان کرد: هنوز مطالعه دقیق و عمیقی در خصوص این گونه قوچ انجام نشده و اگر از بین بروند نمی توان کاری انجام داد.

دلاور با اشاره به اینکه برای مقابله با مشکلات قصد فنس کشی نیز داریم، تصریح کرد: قوچ ها و دیگر وحوش در منطقه هرمود خودشان را با خشکسالی وفق دادند اما وجود شکارچیان غیر مجاز نمی گذارد که حیات وحش آرامش داشته باشند.

هرمود لارستان به واسطه بارندگیهای به نسبت مناسبی که در مدت اخیر به ویژه سال گذشته داشته از نظر پوشش گیاهی و علوفه با مشکلات زیادی مواجه نیست اما گویی خطر شکارچیان حیات کوچکترین قوچ دنیا را در معرض خطر قرار داده است.

باید در نظر داشت که وجود چنین گونه های که آندمیک محسوب می شود ظرفیتهایی بالقوه ای هستند که نه تنها بر ارزشهای یک عرصه زیستی می افزایند بلکه شرایط را برای ارتقای گردشگری طبیعی نیز مهیا می کنند.

کوچکترین قوچ دنیا این روزها شکارچیان غیرمجازی را در مقابل خود می بیند که اگر به حیات آنها لطمه وارد شود جبران چنین خسارتی به راحتی امکان پذیر نیست.