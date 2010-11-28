به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از پیروزی یک بر صفر عصر امروز یکشنبه تیمش برابر ملوان بندرانزلی در جمع خبرنگاران گفت: بازی خوبی را به نمایش گذاشتیم و توانستیم با تلاش بازیکنان به سه امتیاز دست پیدا کنیم. می دانستیم که زمین انزلی شرایط خوبی ندارد که این امر باعث شد هر دو تیم رو به بازی هوایی بیاورند.

وی با بیان اینکه استقلال در انجام بازی هوایی موفق تر از ملوان بود خاطرنشان کرد: از عملکرد بازیکنان استقلال رضایت کامل دارم. برخلاف دیدار با شاهین در بازی امروز با ملوان فوتبال هجومی تری را به نمایش گذاشتیم و موقعیت های خوبی برای گلزنی داشتیم که متاسفانه تنها یکی از آنها وارد دروازه شد.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با ابراز رضایت از عملکرد داور این دیدار گفت: با این که خیلی ها فکر می کردند ما برای کسب یک امتیاز به مصاف ملوان خواهیم رفت اما دیدید که چنین تفکری درست نبود و ما توانستیم با کسب سه امتیاز به تهران برگردیم.

تیم فوتبال استقلال در هفته شانزدهم رقابتهای لیگ برتر عصر امروز یکشنبه برابر ملوان به پیروزی یک بر صفر رسید و به موقتا به صدر جدول رده بندی صعود کرد.