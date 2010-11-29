رئیس جمهور ماه آینده به البرز سفر می کند

فاطمه آجرلو در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با اعلام اینکه احمدی نژاد پس از یک سفر استانی دیگر در قالب دور سوم سفرها، ‌از اولین سفر رئیس جمهوری به استان البرز در حدود یک ماه آینده خبر داد.

وی افزود: هیئتی متشکل از کارشناسان و مدیران دستگاههای مختلف مدت سه ماه است که در قالب کارگروههای مختلف در حال بررسی اولویت بندی نیازها و مصوبات سفر هیئت دولت به البرز هستند.

دو اولویت مهم در هر بخش به دولت پیشنهاد می شود

آجرلو این کارگروهها را شامل کارگروه صنعت و کارآفرینی،‌ بهداشت و درمان، آموزش و ... برشمرد و گفت: با توجه به اولیت بندی صورت گرفته مقرر شده است تا در هر کارگروه و بخش دو اولویت مهم شناسایی شده و در دستور کار قرار گیرد و با تبادل نظر صورت گرفته تصمیم برآن شد که این دو اولویت اساسی در هر بخش مورد توجه قرار گیرد.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه بهداشت و درمان، موضوع دانشگاه علوم پزشکی کرج و تامین نیروهای متخصص بخش بهداشت و درمان به همراه امکانات و تجهیزات مورد نیاز مورد توجه قرار دارد.

آجرلو اولویت حوزه راه البرز را نیز موضوع کمربندی جنوب کرج و اتمام پروژه همت و راه طالقان و دو طبقه کردن اتوبان کرج تهران برای رهایی مردم از معضل ترافیک این مسیر عنوان کرد.

نماینده مردم کرج همچنین در خصوص تشریح جزئیات چگونگی اولین سفر هیئت دولت به البرز نیز گفت: با وجود آنکه سفر سوم هیئت دولت به تمام استانها رویکرد فرهنگی دارد از هیئت دولت خواسته شد همچون اولین سفر به سایر استانها سفر به البرز را با تشکیل تمامی کارگروهها همراه کنند.

بررسی مصوبات کلیدی سایر استانها و بهره گیری از آن در البرز

وی ادامه داد: در همین راستا با تلاش گروهی در استانداری البرز به همراه نمایندگان مجلس مصوبات سفر اول هیئت دولت به سایر استانها بررسی شده و متناسب با شرایط استان البرز مصوبات قابل اجرا و مهم سایر استانها در اولویت مصوبات سفر به البرز پیشنهاد داده می شود.

آجرلو یادآور شد: جنس مصوبات سفر دولت به البرز با سفر سوم این هیئت به سایر استانها متفاوت است و مصوبات مهمی در تمامی بخشهای توسعه البرز به دولت پیشنهاد خواهد شد.