مدارس البرز موظف به تشکیل کلاسهای قرآنی شدند

حلیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان اینکه نخبه پروری تنها به معنای بالا بردن سطح آموزشهای فنی و علمی نیست، خاطرنشان کرد: نخبه کسی است که در تمام عرصه ها حرفی برای گفتن داشته باشد و از مهمترین بخش که همان فرهنگ دینی و قرآنی در جامعه است مغفول نماند.

وی گفت: بر این اساس کلیه مدیران مدارس اعم از شاهد،‌ نمونه دولتی و استعدادهای درخشان استان موظف به تشکیل مدارس قرآنی در نوبت عصر مدارس هستند.

این مسئول اضافه کرد: روخوانی،‌ روانخوانی،‌ آشنایی با ترجمه و تفسیر آیات کریمه قرآن باید در دستور کار این مدارس قرآنی قرار گرفته تا دانش آموزان را با جنبه های مختلف این علم آشنا کند.

حلیمی اهمیت تاثیر مطالعات قرآنی بر دانش آموزان را بسیار قابل توجه ارزیابی کرد و گفت: از دیدگاه ما نخبه ای که دارای سواد قرآنی نبوده و با قرآن کریم مانوس و همدم نیست نخبه واقعی نیست و توسعه این مهم در مدارس باید مورد توجه و تاکید کلیه مسئولین مدارس قرار گیرد.

وی از مدیران مدارس خواست در این زمینه حساسیت و دقت کافی را به کار برده و در بسط فرهنگ قرآنی در مدارس خود بکوشند.