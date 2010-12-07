ایجاد اولین دانشگاه شناور ایران در آبهای جنوب/ جزئیات شناور تحقیقاتی کشور

وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر درباره سابقه دانشگاههای شناور در دنیا گفت: در برخی کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکا معمول است دانشگاههایی که تجهیزات شناور تحقیقاتی دارند از آن وسیله برای آموزش دانشجویان و دانش آموزان استفاده می کنند. روسیه نیز از گذشته در حوزه اقیانوس شناسی بسیار قوی بوده و کشتی‌های تحقیقاتی و امکانات بسیار خوبی دارد و بودجه لازم را اختصاص داده‌اند.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی درباره ساز و کارهای دانشگاه شناور گفت: دانشگاه شناور با استفاده از یک دستگاه شناور و کشتی مناسب با امکانات و تجهیزات تحقیقاتی لازم ایجاد می شود تا دانشجویان و دانش آموزان برای یادگیری کار با آن دستگاهها و ادوات، آشنایی با محیط دریا و موجوداتی که در آن زندگی می کنند یا آگاهی از فرآیندهایی که در دریا اتفاق می افتد آموزش ببینند.

وی دانشگاه شناور را زمینه ای برای ترویج فرهنگ دریایی دانست و افزود: نمی توان دانشگاه شناور را با قایق های کرایه ای ایجاد کرد و باید کشتی با ابعاد و تجهیزاتی داشته باشیم تا بتواند تعداد قابل توجهی را در خود جای دهد و امکانات مناسب از نظر ایمنی و آموزشی داشته باشد تا بتوان دانشجویان و دانش آموزان را برای انجام مطالعات و تحقیقات به داخل دریا اعزام کرد.





دانشگاه شناور در خارج از کشور

چگینی از تجهیز کشور تا دو سال دیگر به کشتی تحقیقاتی و بکارگیری آن در آبهای جنوب کشور خبر داد و به مهر گفت: مقرر شده شناور تحقیقاتی تا دو سال دیگر توسط مجموعه سازمانهای صنایع دریایی ساخته شود. بخشی از ظرفیت این شناور تحقیقاتی به عنوان یک دانشگاه شناور استفاده می شود و دانشجویان دانشگاههای دریایی و دانش آموزان بخصوص آنها که در مناطق ساحلی تحصیل می کنند آموزش ببینند.

رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی طول این شناور تحقیقاتی را 50 متر عنوان کرد و به مهر گفت: فضای این شناور تحقیقاتی به اندازه ای است که بتواند تعدادی متخصص و دانشجو را برای آموزش و کار تحقیقاتی به داخل آب ببرد.

وی درباره ایجاد دانشگاه شناور در آبهای شمال کشور نیز گفت: در صدد هستیم بودجه ای جذب کنیم تا یک شناور تحقیقاتی نیز در آبهای شمال کشور داشته باشیم. در این راستا باید مسئولان کشور را برای اختصاص بودجه قانع کنیم.