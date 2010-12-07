ایجاد اولین دانشگاه شناور ایران در آبهای جنوب/ جزئیات شناور تحقیقاتی کشور

وحید چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این خبر درباره سابقه دانشگاههای شناور در دنیا گفت: در برخی کشورهای پیشرفته در اروپا و آمریکا معمول است دانشگاههایی که تجهیزات شناور تحقیقاتی دارند از آن وسیله برای آموزش دانشجویان و دانش آموزان استفاده می کنند. روسیه نیز از گذشته در حوزه اقیانوس شناسی بسیار قوی بوده و کشتیهای تحقیقاتی و امکانات بسیار خوبی دارد و بودجه لازم را اختصاص دادهاند.
رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی درباره ساز و کارهای دانشگاه شناور گفت: دانشگاه شناور با استفاده از یک دستگاه شناور و کشتی مناسب با امکانات و تجهیزات تحقیقاتی لازم ایجاد می شود تا دانشجویان و دانش آموزان برای یادگیری کار با آن دستگاهها و ادوات، آشنایی با محیط دریا و موجوداتی که در آن زندگی می کنند یا آگاهی از فرآیندهایی که در دریا اتفاق می افتد آموزش ببینند.
وی دانشگاه شناور را زمینه ای برای ترویج فرهنگ دریایی دانست و افزود: نمی توان دانشگاه شناور را با قایق های کرایه ای ایجاد کرد و باید کشتی با ابعاد و تجهیزاتی داشته باشیم تا بتواند تعداد قابل توجهی را در خود جای دهد و امکانات مناسب از نظر ایمنی و آموزشی داشته باشد تا بتوان دانشجویان و دانش آموزان را برای انجام مطالعات و تحقیقات به داخل دریا اعزام کرد.
دانشگاه شناور در خارج از کشور
چگینی از تجهیز کشور تا دو سال دیگر به کشتی تحقیقاتی و بکارگیری آن در آبهای جنوب کشور خبر داد و به مهر گفت: مقرر شده شناور تحقیقاتی تا دو سال دیگر توسط مجموعه سازمانهای صنایع دریایی ساخته شود. بخشی از ظرفیت این شناور تحقیقاتی به عنوان یک دانشگاه شناور استفاده می شود و دانشجویان دانشگاههای دریایی و دانش آموزان بخصوص آنها که در مناطق ساحلی تحصیل می کنند آموزش ببینند.
رئیس مرکز ملی اقیانوس شناسی طول این شناور تحقیقاتی را 50 متر عنوان کرد و به مهر گفت: فضای این شناور تحقیقاتی به اندازه ای است که بتواند تعدادی متخصص و دانشجو را برای آموزش و کار تحقیقاتی به داخل آب ببرد.
وی درباره ایجاد دانشگاه شناور در آبهای شمال کشور نیز گفت: در صدد هستیم بودجه ای جذب کنیم تا یک شناور تحقیقاتی نیز در آبهای شمال کشور داشته باشیم. در این راستا باید مسئولان کشور را برای اختصاص بودجه قانع کنیم.
نظر شما