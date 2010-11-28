زمان به عقب باز نمی گردد/ مقاومت در قویترین شرایط ممکن است

به گزارش خبرگزاری مهر، دبیرکل حزب الله با اشاره به تلاشهای سوریه و عربستان گفت: هرکس که دوستدار صلح و ثبات داخلی وعدالت است به موفقیت این تلاشها تمایل دارد و از آن استقبال می کند. ما از این تلاشها استقبال می کنیم واز دیگران هم می خواهیم که از این تلاشها حمایت کنند.

وی افزود: این تلاشها تنها راه حل خروج لبنان از بن بست و بحران است و این تلاش به قوت خود ادامه دارد و امیدهای فراوانی برای رسیدن به راه حل وجود دارد. ما قادر به حل موضوع به همراه دولت لبنان هستیم. لبنانی ها چه پس و قبل از صدور حکم احتمالی کاری ندارند بلکه خواستار معرفی متهمان به دادگاه هستند.

دبیرکل حزب الله ادامه داد: همه به خوبی می دانند که اسرائیل به حکم احتمالی و تبعات آن حساب ویژه ای باز کرده است . به همه کسانی که از راه حل پس ازصدور حکم احتمالی دم می زنند می گویم: ما می ترسیم که پس ازصدور این حکم مردم از دست دادن فرصت و کنترل امور سخن بگویند.

از همه می خواهم که فرصت را از دست ندهند از هر تلاشی در ایران و ترکیه یا هر جای دیگر استقبال می کنیم اما وقت کشی به این ترتیب صحیح نیست . شنیده می شود که ما منتظر حکم احتمالی هستیم که اگر دلایل قوی ارائه کند مخالفتی نمی کنیم . دلایل حکم احتمالی در رسانه هایی مانند" اشپیگل"،"فیگارو" و"سی بی سی" موجود است. وقت خود را تلف نکنید زیرا هر پرونده ای که نزد "بلمار"وجود دارد در رسانه ها موجود است.

وی افزود: وقت کشی نکنید زیرا می ترسیم زمانی فرا برسد که با صدور حکم احتمالی امکان حمایت کشور از فتنه وجود نداشته باشد.

نصرالله با اشاره به موضوع روستای "غجر" و جنجال اسرائیل برای خروج از آن گفت: این اقدام تلاشی برای وجهه بخشیدن به اسرائیل درجامعه جهانی است و نوعی بازی است زیرا از یک سو از شهرک سازی سخن می گویند واز سوی دیگر با موضوع غجر بازی می کنند.

وی افزود: بازگشت غجر به لبنان برای دست یابی به حاکمیت کامل ضروری است تا دولت بتواند ارتش یا نیروهای امنیتی را به آن اعزام کند و ارتباطی به اسرائیل ندارد . نیروهای یونیفل مکمل ارتش است بدون ارتش وجود آنها معنی ندارد . اینکه اسرائیلی ها از منطقه خارج شوند و یونیفل جانشین آن شود پذیرفتنی نیست.

نصرالله ادامه داد: مشکل انسانی درباره نسبت جمعیتی غجر و روابط انسانی وجود دارد و راه حل منطقی و واقعی و درست خروج اسرائیل از کل غجراست.

وی گفت: ما لحظه به لحظه به مراحل حساس نزدیک تر می شویم که مسئولیت و اراده جدی را می طلبد.برخی در روزنامه های لبنان و خارج آن می نویسند که حزب الله نگران و بیمناک است نباید کسی روی این موضوع حساب باز کند چون حساب اشتباهی است زیرا مقاومت ازسال1948 تاکنون به این حد آماده نبوده است.

نصرالله افزود: همه تحولات منطقه و جهان حکایت از قوی شدن مقاومت و مخالفان و ضعف سیاستهای سازش دارد.هر کس گمان می کند که حکم احتمالی بر معنویات ما اثرمی گذارد در توهم به سر می برد. کسانی که دادگاه بین المللی را سرآغازی برای جنگ جدید اسرائیل می دانند بدانند که این دادگاه از شرم الشیخ بزرگتر نیست.

وی تاکید کرد: عقربه های ساعت به عقب باز نمی گردد زمان آن که ما را تهدید و به شرافت ما ضربه بزنند، گذشته است.