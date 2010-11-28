تمام دستاوردهای انقلاب با روحیه بسیجی محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محدث عصر یکشنبه در سومین یادواره شهدا با عنوان “ تا وصال “ که در سالن همایش دانشگاه حضرت معصومه(س) قم برگزار شد با بیان اینکه هر شخصی به نظام و انقلاب اسلامی یاری و کمک رساند بسیجی است، اظهار داشت: تا کنون هر دستاوردی که انقلاب اسلامی به دست آورده با روحیه بسیجی محقق شده است.



وی با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشجویان در سرنوشت و آینده کشور اظهار داشت: نقشه و راه پیش روی دانشجویان کشور سند چشم انداز انقلاب اسلامی است و به امید خدا و با همت و کوشش دانشجویان و تمام بسیجیان، ایران در سال 1404 قدرت اول منطقه و جهان اسلام خواهد شد که این امر امکان پذیر و شدنی است.



مشاور آموزش و پژوهش استاندار قم با اشاره به ایثارگری جانبازان و جانفشانی شهدای انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: هم اکنون که دانشجویان و دانش‌آموزان در امنیت و آرامش و فضای مناسب معنوی تحصیل می‌کنند از برکات شهدای وجانبازان هشت سال دفاع مقدس است.



وی در رابطه با خود باوری دانشجویان و بسیجیان کشورمان در تمام عرصه‌ها و زمینه‌های علمی و فناوری اظهار داشت: این خودباوری‌ها به برکت شهدا فراهم شده که هم اکنون آسایش، آرامش و امنیت در کشور اسلامی به دست دانشجویان و جوانان بسیجی است که امید داریم به لطف خدا با تلاش و کوشش این افراد تلاشگر بتوانیم الگوی ایرانی و اسلامی را به جهان ارائه دهیم.



محدث اضافه کرد: هم اکنون دنبال حفظ استقلال و اقتدار ایران اسلامی هستیم که این رسالت وابسته به تلاش و کوشش دانشجویان و بسیجیان آینده کشور است.



اعلام شده بود این مراسم با حضور دکتر حسین علیخانی مشاور وزیر و مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می‌شود که وی در این جلسه حضور پیدا نکرد و مجری مراسم علت عدم حضور مشاور وزیر را تداخل برنامه‌ای اعلام کرد.