تمام دستاوردهای انقلاب با روحیه بسیجی محقق شده است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محدث عصر یکشنبه در سومین یادواره شهدا با عنوان “ تا وصال “ که در سالن همایش دانشگاه حضرت معصومه(س) قم برگزار شد با بیان اینکه هر شخصی به نظام و انقلاب اسلامی یاری و کمک رساند بسیجی است، اظهار داشت: تا کنون هر دستاوردی که انقلاب اسلامی به دست آورده با روحیه بسیجی محقق شده است.
وی با اشاره به نقش تأثیرگذار دانشجویان در سرنوشت و آینده کشور اظهار داشت: نقشه و راه پیش روی دانشجویان کشور سند چشم انداز انقلاب اسلامی است و به امید خدا و با همت و کوشش دانشجویان و تمام بسیجیان، ایران در سال 1404 قدرت اول منطقه و جهان اسلام خواهد شد که این امر امکان پذیر و شدنی است.
مشاور آموزش و پژوهش استاندار قم با اشاره به ایثارگری جانبازان و جانفشانی شهدای انقلاب اسلامی در هشت سال دفاع مقدس بیان داشت: هم اکنون که دانشجویان و دانشآموزان در امنیت و آرامش و فضای مناسب معنوی تحصیل میکنند از برکات شهدای وجانبازان هشت سال دفاع مقدس است.
وی در رابطه با خود باوری دانشجویان و بسیجیان کشورمان در تمام عرصهها و زمینههای علمی و فناوری اظهار داشت: این خودباوریها به برکت شهدا فراهم شده که هم اکنون آسایش، آرامش و امنیت در کشور اسلامی به دست دانشجویان و جوانان بسیجی است که امید داریم به لطف خدا با تلاش و کوشش این افراد تلاشگر بتوانیم الگوی ایرانی و اسلامی را به جهان ارائه دهیم.
محدث اضافه کرد: هم اکنون دنبال حفظ استقلال و اقتدار ایران اسلامی هستیم که این رسالت وابسته به تلاش و کوشش دانشجویان و بسیجیان آینده کشور است.
اعلام شده بود این مراسم با حضور دکتر حسین علیخانی مشاور وزیر و مدیر کل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار میشود که وی در این جلسه حضور پیدا نکرد و مجری مراسم علت عدم حضور مشاور وزیر را تداخل برنامهای اعلام کرد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان بسیج اساتید قم تمام دستاوردهای انقلاب اسلامی را مدیون وجود روحیه بسیجی عنوان کرد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، مهدی محدث عصر یکشنبه در سومین یادواره شهدا با عنوان “ تا وصال “ که در سالن همایش دانشگاه حضرت معصومه(س) قم برگزار شد با بیان اینکه هر شخصی به نظام و انقلاب اسلامی یاری و کمک رساند بسیجی است، اظهار داشت: تا کنون هر دستاوردی که انقلاب اسلامی به دست آورده با روحیه بسیجی محقق شده است.
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