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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

درافشانی:

احیای پژوهش به باور مدیران نیاز دارد

قزوین - خبرگزاری مهر: معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین گفت: مهمترین گام در احیا و گسترش پژوهش، اعتقاد و اهتمام مدیران دستگاهها به این امر مهم و تاثیرگذار است.

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین عباسعلی درافشانی عصر امروز در جلسه کارگروه پژوهش و فناوری و نوآوری که در استانداری تشکیل شد، اظهار داشت: براساس آئین نامه و دستورالعمل ابلاغی از سوی دولت، دستگاههای اجرایی مجاز هستند که دو درصد از اعتبارات هزینه ای یا تملک دارایی سرمایه ای خود را به حوزه موضوع پژوهش اختصاص دهند و طرحهایی را در این زمینه مصوب و به مرحله اجرا درآورند.

وی  افزود: با توجه به تجربیاتی که طی چند سال گذشته در برگزاری مراسم گرامیداشت هفته پژوهش در استان بدست آمده است باید به گونه ای برنامه ریزی کرد که علاوه بر تقدیر از برگزیدگان و پژوهشگران برتر بتوانیم فرهنگ پژوهش را در محافل و مراکز علمی و همچنین دستگاههای اجرایی ترویج و نهادینه کنیم.
 
معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استانداری قزوین با اشاره به تأکید و توجه بیشتر به ابعاد استانی مراسم هفته پژوهش در سال جاری تصریح کرد: در مراسم هفته پژوهش باید تمام ظرفیتها و قابلیتهای دانشگاهها و دستگاههای اجرایی در امر پژوهش ظهور و بروز پیدا کند و پژوهشگران و محققین بیشتری مورد تقدیر و تشویق قرار گیرند.
کد مطلب 1200260

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