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۸ آذر ۱۳۸۹، ۹:۱۸

زوددویچه گزارش داد:

یورو در خطر است / شیوع ملی گرایی در اروپا

یورو در خطر است / شیوع ملی گرایی در اروپا

یک روزنامه آلمانی با تاکید بر اینکه یورو در خطر است و اتحادیه اروپا به دنبال یک ناجی ارزی می گردد، نوشت که امروز ملی گرایی در بین کشورهای اروپایی شیوع پیدا کرده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "زوددویچه سایتونگ" در تحلیلی به قلم "استفان کورنلیوس" نوشت: بحران یورو به تمام مرزهای اروپا گسترش پیدا کرده است. این اتحادیه به دنبال یک نجات دهنده ارز می گردد. کشور آلمان در این میان خود را به عنوان یک طبیب بد نشان داده است.

نویسنده در بخش دیگری از این مطلب نوشت: "جان کلاید تریچت" رئیس بانک مرکزی اروپا به حامل خبرهای وحشتناک از منطقه یورو تبدیل شده، اما در این میان حمایت کننده ارزی برای اروپا وجود ندارد.

در ادامه مطلب با تاکید بر اینکه اروپا باید یک ناجی برای ارز بحرانی خود پیدا کند، آمده است: یورو در خطر است و همراه با ارز این قاره همچنین این ایده متزلزل شده که ملتهای این منطقه از نظر پولی با یکدیگر در ارتباط باشند. این ایده متزلزل، ارز ملی را به عنوان سمبل قدرتمندی برای استقلال ملتها نادیده گرفته است.

در بخش دیگری از این مطلب آمده است: امروز این طور به نظر می رسد که دوباره ملی گرایی و وطن پرستی در بین کشورهای اتحادیه اروپا شیوع پیدا کرده است.

کد مطلب 1200265

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