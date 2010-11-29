سیاستگذاری در پژوهش باید جدی گرفته شود

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین احمد عجم شامگاه یکشنبه در جلسه کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری اظهار داشت: کارگروه پژوهش، فناوری و نوآوری باید در نظارت و اجرای طرحهای پژوهشی فعالانه عمل کند که توجه به این موضوع تأثیر انکارناپذیری در پیشبرد امور مردم و دستگاههای اجرایی خواهد داشت.

وی افزود: مدیران دستگاههای اجرایی باید افراد خلاق، نوآور و صاحب انگیزه در حوزه پژوهش را شناسایی و در قالب یک گروه تحقیقاتی فعال کنند تا بتوان از نتایج تحقیقات آنها برای تحقق و پیشبرد اهداف و مأموریتهای سازمان بهره برد.

استاندار با تأکید بر اینکه نتایج تحقیقات باید دستاورد عملی داشته باشد، خاطرنشان کرد: اگر فرهنگ پژوهش در سطح جامعه و دستگاهها نهادینه شود این امر به افزایش بهره وری، ارتقای خدمات عمومی و پیشگیری از اسراف و مصرف زدگی در سطح جامعه و سازمان ها منتهی می شود.

وی با بیان اینکه در کنار توجه به سیاستهای ملی در امر پژوهش باید اولویتها و دغدغه های بومی و استانی نیز مد نظر قرار گیرد، تصریح کرد: در عرصه پژوهش باید به محورهای توسعه استان و موانع اجرای طرحهای توسعه در عرصه های مختلف توجه و با استفاده از ظرفیت دستگاههای اجرایی و پیوند آن با مراکز علمی و تحقیقاتی استان در این مسیر حرکت کنیم.

استاندار یادآور شد: قزوین استانی با ظرفیتهای مناسب و بالا در حوزه های کشاورزی، صنعت، آموزش عالی و گردشگری است که می تواند نیازها و مسائل و مشکلات خود را با تکیه بر مراکز علمی، آموزشی و پژوهشی حل و فصل کند.

عجم تبیین و انتقال یافته ها و داده ها پژوهشی به بهره برداران را از دیگر اولویتهای کارگروه پژوهش و فناوری استان ذکر کرد و اظهار داشت: نتایج و یافته های پژوهش باید به یک امر تجاری و اقتصادی تبدیل شود و برای تحقق این امر اولویت گذاری و توجه به تحقیقات کاربردی ضرورتی انکارناپذیر است.