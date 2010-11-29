قانون در برخورد با خشونتهای روانی علیه زنان نقص دارد

به گزارش خبرنگار مهر، لمیاء رستمی تبریزی در همایش روز جهانی محو خشونت علیه زنان که توسط انجمن علمی حقوقی داد در دانشگاه شهید بهشتی برگزار شد با بیان اینکه زنی که در خانه مورد اهانت قرار می گیرد خود در آینده بازتولید خشونت خواهد کرد افزود: قانون برای برخورد با خشونتهای روحی و روانی علیه زنان نقص دارد.

وی با بیان اینکه تبعیض در جامعه می تواند منجر به رفتارهای برابر و انسانی و در شان زنان شده و یا اینکه بر عکس به زن به عنوان موجودی که جایگاهش از مرد پائین تر است نگریسته شود گفت: لازمه رفع خشونتهایی که در جامعه بر علیه زنان اعمال می شود تحولات مبنایی است و برای آن باید ارزشها و باورهای حاکم بر جامعه را تصحیح کرد.

عضو هیئت دانشگاه شهید بهشتی افزود: مسئله خشونت علیه زنان امروز تنها یک مسئله محلی، منطقه ای و ملی نیست و در عرصه بین المللی مطرح است و باید جامعه بین المللی برای این مسئله تمهیداتی بیاندیشد.

رستمی اظهار داشت: خشونت علیه زنان به صورت غیرقانونی شامل اعمال و رفتارهایی مانند قاچاق دختران، ازدواج اجباری و خشونتهای جسمی و روحی است ولی امروز بعد دیگری از خشونت علیه زنان با عنوان خشونت در قوانین مطرح می شود.

وی با بیان اینکه هر نوع تفاوتی که از نظر جنسیتی بین زن و مرد قائل می شویم تبعیض نیست گفت: تبعیض تفاوتی است که در شرایط برابر بر علیه جنسی نسبت به جنس دیگر اعمال می شود.

وی تصریح کرد: در جامعه امروز که روز به روز به تعداد زنان شاغل افزوده می شود مشاهده می کنیم با وجود اینکه زنان در عرصه های خاصی دارای توانمندی و قابلیتهای مساوی و برابر با مردان هستند از حقوق برابر بهره مند نمی شوند و یا نوع مشاغل زنان از نظر رتبه در مرتبه پایین تر از مردان قرار دارد.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی افزود: در مورد حقوق طبیعی، زن و مرد از نظر کرامات انسانی، ارزش و اعتبار با یکدیگر برابر هستند. زنان و مردانی که وارد یک پیمان مشترک زناشویی می شوند باید به صورت برابر و انسانی مورد تعامل قرار بگیرند. صرف یک عقد زناشویی هیچ حقی را برای مرد ایجاد نمی کند که رفتار غیرانسانی نسبت به زن داشته باشد.

وی تصریح کرد: آیا خشونتهایی که آثار جسمی مانند کبودی بر زن نداشته باشد و در آنها عوارض جسمی عارض نشود نباید مورد توجه واقع شود.