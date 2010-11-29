90 درصد متقاضیان مسکن مهر در قزوین صاحب خانه می شوند

محمدنادر محمدزاده در گفتگو با خبرنگار مهر در قزوین اظهار داشت: 10 درصد درخواست کنندگان باقیمانده مسکن در استان قزوین نیز تا پایان سال آینده مسکن خود را دریافت خواهند کرد.

وی تاکید کرد: با توجه به نگاه دولت مبنی بر خانه دار شدن تمام مردم تا پایان دولت دهم، ما نیز بر این اساس برنامه های خود را تنظیم کرده ایم تا نیازمندان مسکن در استان از این خدمات رفاهی دولت برخوردار شوند.

محمدزاده با اشاره به اینکه هم اکنون 39 هزار و 889 واحد مسکن در حال ساخت در استان قزوین وجود دارد، تصریح کرد: این در حالیست که تعداد متقاضیان واجد شرایط مسکن مهر در استان 21 هزار و 961 نفر است.

وی اظهار داشت: سازمان مسکن و شهرسازی استان 17 هزار و 928 واحد مسکن مازاد را به صورت بی نام در حال احداث دارد و برای افرادی که در آینده متقاضی می شوند این واحدها درنظر گرفته شده است.

رئیس سازمان مسکن و شهرسازی استان قزوین افزود: برای احداث این تعداد واحد تاکنون هزار و470 میلیارد ریال تسهیلات آماده سازی و ساخت، پرداخت شده است.

محمدزاده خاطرنشان کرد: واحدهای بی نام برای کسانی است که هنوز وجه نقدی به حساب واریز نکرده اند و تنها برای پاسخگویی به نیاز افراد واجد شرایط دریافت مسکن در سال های آینده پیش بینی شده است.