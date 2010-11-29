اعضای تیم ملی کشتی فرنگی به کشور بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای تیم ملی کشتی فرنگی پس از کسب 4 مدال طلا توسط امید نوروزی، سعید عبدولی، طالب نعمت پور و بابک قربانی کشتی اوزان 60، 66، 84 و 96 کیلوگرم و یک مدال برنز توسط فرشاد علیزاده فرنگی کار وزن 74 کیلوگرم و کسب بیشترین مدال طلا در میان تیمهای اعزامی به بازیهای آسیایی صبح امروز دوشنبه با استقبال جمعی از مسئولان سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک و فدراسیون کشتی حضور داشتند.

حمید سجادی معاون امور ورزش سازمان تربیت بدنی و محمدرضا یزدانی خرم رئیس فدراسیون کشتی از جمله مقامات حاضر در مراسم استقبال از تیم ملی کشتی فرنگی قهرمان بازیهای آسیایی بودند. رقابتهای کشتی فرنگی شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی روزهای 30 آبان ماه تا 2 آذر ماه در سالن "هواگونگ" شهر گوانگجو برگزار شد.