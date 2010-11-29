ایجاد کانونهای جدید آتش سوزی در جنگلهای گلستان

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آتش سوزی سری جدید جنگلهای استان که از روز پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد، با بکاری گیری هزار نیروی مردمی، بسیج و سپاه و سه دستگاه بالگرد در حال مهارشدن است.

در این آتش سوزی های، بخشیهایی از عرصه های جنگلی جعفرآباد گرگان، مینودشت، فارسیان گالیکش و علی آباد کتول دچار آسیب شد و علاوه بر این عرصه ها، جنگلهای رامیان نیز دچار آتش سوزی شد.

جنگلهای گلستان که بخشی از جنگلهای منحصربفرد خزری و هیرکانی است در دوهفته گذشته، دوبار دچار حریق شد و خشکی هوا، ریزش برگهای پاییزی، روطوبت پایین، وزش باد، صعب العبور بودن مناطق از جمله دلایل بروز آتش سوزیها عنوان شده است.

به رغم آنکه جنگلهای گلستان در دو هفته اخیر با آتش دست و پنجه نرم می کنند، مسئولان استان عنوان می کنند که میزان خسارتهای وارده به عرصه های جنگلی استان بسیار ناچیز است.

ایجاد کانونهای جدید آتش سوزی

استاندار گلستان در بازدید از عرصه های دچار حریق گفت: آتش سوزی سری اول جنگلهای استان یکشنبه هفته گذشته مهار شد و آتش سوزی سری جدید نیز از پنجشنبه هفته قبل آغاز شد.

جواد قناعت افزود: آتش سوزی سری جدید در کنترل نیروهای ستاد مدیریت بحران است و برخی مناطق مهار شد ولی کانونهای جدید آتش سوزی شکل گرفته است.

وی اظهار داشت: با فضای موجود و آمادگی نیروها و حضور بالگرد در استان نگرانی وجود ندارد و تا چند روز آینده شاهد مهار کامل توسط نیروهای امداد بوده و با بارش باران شاهد مهار کامل آتش سوزی باشیم.

وی خاطرنشان کرد: آتش سوزی منطقه ماهیان علی آباد کتول از جمله مناطقی است که شدیدترین آتش سوزی را داراست که مناطق اصلی آتش سوزی این منطقه مهار شد و متاسفانه کانونهای جدیدی در این منطقه ایجاد شد.



بارندگی راه نجات جنگل

استاندار گلستان تاکید کرد: تا زمانیکه باران خوبی در منطقه نداشته باشیم شاید شاهد آتش سوزی نقطه ای در جنگلهای استان خواهیم بود.

جواد قناعت بیان داشت: این آتش سوزی های نقطه ای جای نگرانی دارد و با وجود بالگردهایی که در استان مستقر شد، عملیات اطفا بخوبی درحال انجام است.

احتمال افزایش تعداد بالگردها

وی خاطرنشان کرد: درحال حاضر سه فروند بالگرد در استان فعال است و دو بالگرد جدید نیز روز دوشنبه به استان اعزام می شود و اگر تشخیص داده شود تعداد بالگردها به بیش از پنج فروند افزایش می یابد.

وی افزود: در سه منطقه دچار آتش سوزی مینودشت، ماهیان علی آباد و گرگان حدود هزار نیروی ستاد مدیریت بحران اعم از ارتش، سپاه، نیروی های مردمی، و .... فعالیت دارند.

استاندار گلستان خاطرنشان کرد: روستاییان منطقه نیز وارد صحنه شدند و همکاری خوبی با ستاد مدیریت استان دارد و امیدواریم تا یکی دو روز آینده شاهد مهار کامل آتش باشیم.

خسارتهای وارده جزیی است



وی با بیان اینکه برخی رسانه های خارج استان آتش سوزی را طوی دیگر عنوان کرده اند گفت: آتش سوزی رخ داده در جنگلهای منطقه در عرصه رخ داده است و تعداد کمی از درختان سوخته است.

قناعت بیان داشت: تاکنون میزان خسارتهای وارده بر اثر آتش سوزی عرصه های جنگلی و مرتعی در استان بسیار ناچیز بوده است، زیرا این آتش سوزیها در عرصه رخ داده است.

استاندار خراسان شمالی نیز گفت: تراکمی بودن جنگل، برگ ریزان، صخره ای بودن و مواردی از این قبیل کار اطفاء را تا حدودی سخت کرده، اما تمام نیروهای مستقر در منطقه با همت و تلاش مضاعف در پی مهار آتش هستند.

ابوطالب شفقت در حاشیه نشست ستاد مدیریت بحران استانداری گلستان افزود: برخی رسانه ها نیز اعلام کرده اند که جنگل های گلستان، مدت 11 روز است که در آتش می سوزد و بدون شک این مسئله یک بزرگنمائی و سیاه نمائی است، در صورتی که آتش اول در طی مدت سه روز مهار شد و آتش دوم نیز در حال مهار شدن است.

ضرورت ایجاد پایگاه امداد و نجات هوایی

وی ادامه داد: با توجه به تراکم و گسترش جنگل از کوههای تالش تا پارک ملی گلستان، که انبوه ذخیره گاه زیستی و محیطی است، نیاز به چندین منطقه امداد و نجات هوایی با مستقر شدن چند فروند بالگرد دارد که مکان یابی زیاد مهم نیست و اصل بر مبنای تاسیس این پایگاههاست.

شفقت در ادامه گفت: این نیاز برای حداقل چهار ماه از سال احساس می شود، که با توجه به وضعیت گرمای امسال، بیشتر ملموس است.

استاندار خراسان شمالی افزود: باید در این مناطق ذاغه چینی نیز مانند تجهیزات نظامی صورت گیرد که در مواقع ضروری منتظر رسیدن تجهیزات از مرکز نباشیم تا فرصت را از دست بدهیم و از همین انبارها که در آن تجهیزات و امکانات مهار آتش وجود دارد، استفاده بهینه را ببریم.

به گزارش خبرنگار مهر، آتش سوزی سری اول در جنگلهای آتش سوزی ماه گذشته در جنگلهای گلستان نیز در سطحی از مناطق جنگلی سیجان، ریگ چشمه، کیارام و عرصه های روستای ترسه از توابع شهرستان مینودشت خسارتهایی برجای گذاشت.

همچنین در این مرحله مناطقی از پارک ملی گلستان نیز دچار حریق شد که عملیات اطفای حریق یکشنبه هفته گذشته صورت گرفت.