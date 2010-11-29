جنگلهای شمال نیازمند سازوکارهای حفاظتی جدید است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، محمد جواد محمدی زاده شامگاه یکشنبه در حاشیه سفر به گلستان افزود: از نظر شرایط توپوگرافی، جنگلهای شمال باید امکاناتی را فراهم کنیم که با ساماندهی مناسب، عملیات امداد و نجات صورت گیرد.

وی اظهار داشت: باید امکانات امداد و نجاتی در منطقه تعبیه کنیم که با استفاده از ظرفیتهای منطقه نظیر، عشایر، نیرویهای مردمی و روستاییان، در همان مراحل اولیه بروز حادثه، عملیات امداد رسانی صورت گیرد.

محمدی زاده خاطرنشان کرد: باید با نیروهای آموزش دیده حرفه ای و بازنگری در ساختارها که بتوانند به نحو مطلوب در شرایط بحران در جنگل عمل کنند، نسبت به حفاظت اقدام کنیم.

رئیس سازمان محیط زیست کشور گفت: باید فضایی ایجاد کنیم که در مراحل اولیه رخدادها مانند سیل، آتش سوزی و ...، حوادث کنترل شود.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد این سازو کار جدید موجب جلوگیری از گسترش حوادث نظیر آتش سوزی در سطح عرصه های جنگلی می شود.

وی برای شرکت در ستاد مدیریت بحران گلستان درباره آتش سوزی جنگلهای منطقه به این استان سفر کرده بود.