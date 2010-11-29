بابل در محرومیت بسر می برد

به گزارش خبرنگار مهر در بابل، حجت الاسلام مجتبی روحانی با انتقاد شدید نسبت به وضعیت تخصیص اعتبارات در شهرهای استان، گفت: توقع و نگاه مردم از دولت و شخص رئیس جمهور نگاه عدالت مندانه است.

وی با اشاره به در پیش بودن سفر رئیس جمهوری به مازندران افزود: نگاه رئیس جمهور به توسعه شهرستان های استان باید از نزدیک و ملموس باشد.

روحانی با اشاره به اینکه رئیس جمهوری باید با نگاه عدالت مندانه برای رفع محرومیت و توسعه شهرهای استان برنامه ریزی کند تصریح کرد: توزیع امکانات در مناطق محروم باید بیشتر از مناطق توسعه یافته در استان باشد.

تخصیص اعتبارات شهرستان ها عادلانه نیست



وی با اظهار تاسف از وضعیت فعلی تخصیص اعتبارات در شهرستان های استان افزود: هم اکنون در برخی شهرهای استان تا حلقوم اعتبارات و امکانات توزیع ولی در شهری مانند بابل، محرومیت زاید الوصفی نمایان است.



امام جمعه بابل با بیان اینکه آمار بسیجیان و رزمندگان شهرستان بابل از تمامی شهرهای استان بیشتر است افزود: جای بسی تاسف است که پس از 31 سال هنوز اوج محرومیت در این شهرستان نمایان است.



وی با اعلام اینکه فریاد محرومیت از جای جای شهرستان بابل، شنیده می شود گفت: جاده های بابل هنوز در ردیف محروم ترین جاده های استان محسوب می شوند.



روحانی با انتقاد از اجرایی نشدن بسیاری از مصوبات سفرهای دولت در شهرستان بابل اظهار داشت: به دلیل عدم پیگیری برخی مسئولان ادارات، پروژه های سفر دولت در شهرستان فقط بر روی کاغذ حک شده است.



وی با بیان اینکه شنیده شده جشن پایان گازرسانی در بسیاری از شهرهای استان امسال برگزار می شود گفت: جای بسی تاسف است که هنوز بسیاری از روستاهای دومین شهر پرجمعیت استان گاز ندارد.



آبرسانی به بابل از طریق سد البرز مسکوت مانده است



امام جمعه بابل با بیان اینکه در حال حاضر مشکلات عدیده ای در روستاهای بابل برای روستاییان به واسطه تامین آب شرب بهداشتی و سالم وجود دارد افزود: به واسطه ایجاد برخی موانع دست و پاگیر، آب رسانی به شهرستان بابل از طریق سد البرز مسکوت مانده است.



روحانی با اشاره به بازدید اخیر معاون اول رئیس جمهور از بخش های محروم شهرستان بابل افزود: دکتر رحیمی نیز در این بازدیدها به محرومیت روستاهای بابل و فقر توسعه یافتگی در این منطقه اذعان داشتند.



وی با اشاره به اینکه متاسفانه اعتبارات مناطق محروم روستاهای استان بدون حساب و کتاب در بخش ها و سرفصل های دیگری هزینه می شود خاطر نشان کرد: برخی شهرهای استان نیز از این بی عدالتی در توزیع اعتبارات نیز ابراز نارضایتی می کنند.



روحانی با بیان اینکه این افراد زیاده خواه و فرصت طلب صرفا به دنبال تخصیص این اعتبارات در مناطق خود برای دستیابی به اهداف سیاسی خود هستند افزود: این عده بر این تصور هستند که کل استان فقط باید در قالب شهر و دیار انان خلاصه شود.



وی از رئیس جمهور خواست تا در سفر خود به مازندران، به وضعیت ناعادلانه و توام با تبعیض تخصیص اعتبارات در شهرهای استان خاتمه دهد.

