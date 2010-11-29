باخت تیم ملی فوتبال دختران مقابل ملوان انزلی

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، دختران زیر 16 سال ایران که برای حضور در دور دوم مقدماتی رقابتهای قهرمانی آسیا آماده می شوند در این دیدار که عصر یکشنبه در کمپ تیمهای ملی برگزار شد، 3 - 1 نتیجه را به تیم بانوان ملوان در رده بزرگسالان واگذار کردند.

" مینا هاشمی " ، " سارا قمی " و " مهسا پورمحمدیان " برای ملوان و " آیناز فلاح " برای تیم زیر 16 سال گل زنی کردند.

فوتبال برتر، باخت خانگی ملوان بندر انزلی

همچنین تیم ملوان بندر انزلی برابر استقلال تهران شکست خورد، در هفته شانزدهم لیگ برتر فوتبال کشور جام خلیج فارس تیم ملوان بندر انزلی در ورزشگاه تختی بندر انزلی یک بر صفر مغلوب استقلال تهران شد و 21 امتیازی باقی ماند.

تک گل استقلال را " حنیف عمران زاده " در دقیقه 41 به ثمر رساند " محمد رستمی " هافبک ملوان نیز در دقیقه 81 با گرفتن کارت قرمز از زمین مسابقه اخراج شد.