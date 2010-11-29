کوچ درون استانی عشایر خوزستان آغاز شد

کریم حاجی پور در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: عشایر کوچنده ایل بختیاری که بیشتر هفت لنگ و چهارلنگ هستند با بیش از 70 هزار راس دام سبک و سنگین از مناطق کوهستانی به مناطق دشتی استان کوچ خود را آغاز کردند.

وی افزود: این عشایر از شهرهای مسجد سلیمان، لالی، اندیکا و شوشتر برای دستیابی به مراتع، موقعیتهای مناسب طبیعی، اشتغال، تامین معاش و تامین خوراک دام به مناطق دشتی استان کوچ می کنند.



مدیرکل امور عشایر خوزستان اعزام گروه های پزشکی عشایری در مسیر تردد عشایر، ایجاد مجتمعهای آبرسانی و تسطیح جاده ها را از جمله خدمات ارائه شده به عشایر کوچنده درون استان عنوان کرد.



حاجی پور با اشاره به اینکه عشایر کوچنده درون استانی خوزستان تا فروردین ماه در مناطق دشتی استان اسکان می یابند، اظهار داشت: در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی خانوارهای عشایری و در جهت اشتغالزایی آنها یک دوره کلاس آموزشی زنبورداری در روستاهای بلو و دارخک منطقه احمد فداله از توابع بخش سردشت دزفول برگزار شد.



وی ادامه داد: این دوره با همکاری اداره ترویج مدیریت جهاد کشاورزی با اعتباری بالغ به 20 میلیون ریال از محل اعتبارات استانی برای آموزش کارگر ماهر زنبورداری برگزار و در پایان برای 20 نفر از فراگیران مدرک پایان دوره صادر شد.



مدیرکل امور عشایر خوزستان با بیان اینکه در مسیر کوچ عشایر، توزیع اجناس یارانه‌ای، استقرار اکیپهای دامپزشکی، امنیت راه، آبرسانی سیار، مرمت راه ها از طریق ادارات امور عشایر صورت می‌گیرد، از فرمانداریها، پلیس راه، مراکز پزشکی و دامپزشکی و منابع طبیعی خواستار همکاری با این اداره کل و عشایر در هنگام کوچ شد.



حاجی پور از عشایر به عنوان قشر مولد و دارای نقش اساسی در تولید مواد لبنی و گوشتی یاد کرد و گفت: مصداق بارز این نقش، تولید 25 درصد گوشت قرمز استان توسط عشایر است.