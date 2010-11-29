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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۲۸

در بندر امام؛

تزانزیت کالای عراقی در کشور 219 درصد رشد یافت

تزانزیت کالای عراقی در کشور 219 درصد رشد یافت

اهواز - خبرگزاری مهر: معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان از رشد 219 درصد تزانزیت کالای کشور عراق از طریق بندر امام خمینی(ره) در هشت ماه نخست سال جاری خبر داد.

علیرضا خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال جاری میزان هفت میلیون و 529 هزار و 292 تن انواع کالای نفتی با 21 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل در بندر امام خمینی(ره) تخلیه و بارگیری شده است.

وی در ادامه با تاکید بر همجواری بندر امام خمینی(ره) با صنایع بزرگ پتروشیمی تصریح کرد: در این مدت بیش از هفت میلیون و 43 هزار و 295 تن انواع کالای نفتی در بندر امام خمینی(ره) بارگیری و به سایر کشورها ارسال شده است.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره بر رشد 23 درصدی ورود و خروج کشتیهای نفتی به تردد 213 فروند کشتی نفتی در هشت ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و از تخلیه 485 هزار و 997 تن انواع کالاهای نفتی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.

خجسته به رشد 219 درصدی ترانزیت کالاهای عراقی در هشت ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت 804 هزار و 163 تن کالای نفتی از بندر امام خمینی(ره) توسط 54 فروند کشتی با 80 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل ترانزیت شده است.

معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان یاد آور شد: بندر امام خمینی(ره) به عنوان دومین بندر مهم کشور از نظر نقش موثر در اقتصاد ملی و تجارت خارجی با بهره گیری از پتانسیلهای مناسب پسکرانه ای جاده ای، ریلی و هوایی امکانات مناسبی برای توسعه ترانزیت برای کشورهای همسایه در محورهای غربی و شمال غربی فراهم آورده است.
کد مطلب 1200307

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