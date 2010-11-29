تزانزیت کالای عراقی در کشور 219 درصد رشد یافت

علیرضا خجسته در گفتگو با خبرنگار مهر در ماهشهر اظهار داشت: در هشت ماهه نخست سال جاری میزان هفت میلیون و 529 هزار و 292 تن انواع کالای نفتی با 21 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل در بندر امام خمینی(ره) تخلیه و بارگیری شده است.

وی در ادامه با تاکید بر همجواری بندر امام خمینی(ره) با صنایع بزرگ پتروشیمی تصریح کرد: در این مدت بیش از هفت میلیون و 43 هزار و 295 تن انواع کالای نفتی در بندر امام خمینی(ره) بارگیری و به سایر کشورها ارسال شده است.



معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره بر رشد 23 درصدی ورود و خروج کشتیهای نفتی به تردد 213 فروند کشتی نفتی در هشت ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و از تخلیه 485 هزار و 997 تن انواع کالاهای نفتی در بندر امام خمینی (ره) خبر داد.



خجسته به رشد 219 درصدی ترانزیت کالاهای عراقی در هشت ماهه نخست سال جاری اشاره کرد و گفت: در این مدت 804 هزار و 163 تن کالای نفتی از بندر امام خمینی(ره) توسط 54 فروند کشتی با 80 درصد رشد نسبت به مدت مشابه در سال قبل ترانزیت شده است.



معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان یاد آور شد: بندر امام خمینی(ره) به عنوان دومین بندر مهم کشور از نظر نقش موثر در اقتصاد ملی و تجارت خارجی با بهره گیری از پتانسیلهای مناسب پسکرانه ای جاده ای، ریلی و هوایی امکانات مناسبی برای توسعه ترانزیت برای کشورهای همسایه در محورهای غربی و شمال غربی فراهم آورده است.